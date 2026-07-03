Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Alexander Yakovenko est de retour à Bienne. Le défenseur russo-kazakh de 28 ans s'est engagé pour cinq ans avec le club seelandais.

Après une année dans la capitale, Yakovenko retrouve la glace qu'il a griffée pendant quatre saisons de 2021 à 2025. Il avait notamment disputé la finale en 2023 avec Bienne contre Genève.

Défenseur offensif, Yakovenko n'a inscrit que 12 points (3 buts) en 30 parties avec les Ours. Il a été nettement plus performant avec Bienne, par exemple lors de l'exercice 2021/22 lorsqu'il a compilé 29 points en 41 matches.

Dans le communiqué, Bienne précise également que Yakovenko pourrait devenir suisse d'ici deux ans environ. Il ne compterait évidemment plus comme joueur importé s'il recevait le passeport à croix blanche.

/ATS