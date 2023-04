Akira Schmid toujours aussi magistral

L'incroyable 'succes story' d'Akira Schmid en NHL se poursuit. Après deux performances magistrales au Madison Square Garden, le Bernois a été blanchi lors de l'acte V entre New Jersey et les Rangers.

A Newark, les Devils se sont imposés 4-0 face à New York pour mener désormais 3-2 dans cette série. On rappellera que New Jersey avait perdu les deux premiers matches à domicile avant l'entrée en scène d'Akira Schmid. En trois rencontres, l'ancien junior de Langnau a détourné 80 des 82 tirs qui lui ont été adressés. Jeudi soir, il a réussi le deuxième blanchissage de sa carrière avec 23 arrêts pour obtenir la première étoile.

Les Devils ont eu le bonheur d'ouvrir le score après seulement 39'' de jjeu par Ondrej Palat. Erik Haula devait signer le 2-0 à la 24e en supériorité numérique. Le 3-0 de Dawson Mercer à la 44e a été inscrit à quatre contre cinq. Enfin, Nico Hischier a délivré sa troisième passe décisive de la soirée pour le 4-0 de Haula marqué dans la cage vide à la 55e.

'Ce soir, nous avons joué comme nous devons jouer. Nous avons su exploiter notre vitesse, c'est notre grande force', se félicite Nico Hischier. Le capitaine et ses coéquipiers espèrent conclure cette série samedi avec une troisième victoire au Madison Square Garden. Avec un gardien aussi 'magique' que ce diable d'Akira Schmid, une telle ambition n'a rien d'illégitime.

C'est fini pour El Nino

La saison est en revanche, terminée pour Nino Niederreiter. Le Grison et Winnipeg ont été éliminés par Vegas en cinq rencontres malgré leur succès dans l'acte I. Devant leur public, les Golden Knights se sont imposés 4-1 après avoir mené 4-0 à la 29e. Aligné durant 14'22'', Nino Niederreiter a accusé un bilan de -2. Cette élimination est peut-être une bonne nouvelle pour Patrick Fischer qui pourrait compter sur l'apport d'El Nino lors du prochain Championnat du monde de Riga.

/ATS