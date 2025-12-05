Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas ...
Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Photo: KEYSTONE/AP/Adam Hunger

Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas a signé un blanchissage sur la glace des New Jersey Devils, qui se sont inclinés 3-0 face aux Golden Knights.

Schmid affrontait pour la première fois les Devils depuis son transfert au Nevada en juin 2024. Il a effectué 24 arrêts pour réussir son troisième 'shutout' en saison régulière de NHL, le cinquième si l'on ajoute les deux blanchissages réalisés lors des play-off 2023 avec New Jersey.

Akira Schmid a obtenu la première étoile de ce match, le troisième gagné consécutivement par les Golden Knights. Battus quant à eux pour la quatrième fois de suite, les Devils ont perdu sept de leurs dix derniers matches. Ils ont chuté au 6e rang de la Metropolitan Division, dont ils occupaient encore la tête le 30 novembre.

Vegas a ouvert la marque à 13 secondes de la fin du premier tiers, avant de trouver la faille à deux reprises en supériorité numérique dans les cinq dernières minutes du match. C'est le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier qui 'chauffait' le banc des pénalités sur ces deux réussites...

/ATS
 

Actualités suivantes

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 22:29

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Hockey    Actualisé le 06.12.2025 - 02:28

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 17:55

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 10:21

Articles les plus lus

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 10:21

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 17:55

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Hockey    Actualisé le 06.12.2025 - 02:28

Les Predators matent le double champion en titre

Les Predators matent le double champion en titre

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:33

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 10:21

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 17:55

La NHA échoue aux tirs au but

La NHA échoue aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 04:56

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:15

Les Predators matent le double champion en titre

Les Predators matent le double champion en titre

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:33

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51