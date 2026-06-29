Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Le gardien suisse Akira Schmid change de club au sein de la NHL. Le Bernois de 26 ans rejoint les Florida Panthers en échange d'un choix de repêchage de Las Vegas.

Schmid jouait pour les Vegas Golden Knights depuis 2024. L'Emmentalois ne figurait plus dans l'effectif lors des play-off, au cours desquels les Knights se sont hissés jusqu'en finale. Plus tôt dans la saison, il avait disputé 34 matches, dont 16 se sont soldés par des victoires et deux par un blanchissage. Au total, Schmid a affiché un pourcentage d'arrêts de 89,3 % la saison dernière.

De 2021 à 2024, Schmid était sous contrat avec les New Jersey Devils. Repêché par les Devils au cinquième tour en 2018, il a d'abord disputé trois saisons dans les ligues mineures en Amérique du Nord.

/ATS