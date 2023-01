40 points pour Nico Hischier

New Jersey a cueilli un succès précieux à Raleigh face Carolina dans le choc au sommet de la Metropolitan Division. Victorieux 5-3, les Devils reviennent à deux points des Hurricanes.

Jonas Siegenthaler et Nico Hischier ont apporté leur contribution à cette victoire. Le défenseur a signé le 1-1 à la 18e pour sa deuxième réussite de la saison. Passeur sur le but de son compatriote, le capitaine, pour sa part, a scellé le score dans la cage vide.

Avec son 19e but et sa 21e passe décisive, Nico Hischier a atteint le plateau des 40 points. Il est le troisième joueur suisse à y parvenir après Kevin Fiala (46 points) et Timo Meier, auteur de son 41e point mardi avec un assist lors du succès 4-2 de San Jose à Tempe face à Arizona. Nico Hischier traverse, surtout, une série remarquable. Il a, en effet, toujours comptabilisé au moins un point lors de ses huit derniers matches. Depuis le 23 décembre, son bilan se chiffre à six buts et à cinq passes décisives.

A Tampa Bay, Tim Berni a vécu un moment qui comptera dans sa carrière. Le rookie zurichois a, en effet, inscrit son premier but en NHL. Il a permis à Columbus de revenir à 3-2 face au Lightning grâce à un tir du poignet imparable. Mais à l'arrivée, les Blue Jackets se sont inclinés 6-3 pour concéder une dixième défaite de rang à l'extérieur.

/ATS