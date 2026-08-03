Le HCC retrouve le frais

Les entraînements sur glace ont repris officiellement ce lundi pour le HC La Chaux-de-Fonds ...
Le HCC retrouve le frais

Les entraînements sur glace ont repris officiellement ce lundi pour le HC La Chaux-de-Fonds. Avec un contingent bien fourni, une saine concurrence s’est déjà installée aux Mélèzes. De quoi mettre de l’intensité dans les séances et ravir le nouvel entraîneur Thomas Rhodin.

Le HC La Chaux-de-Fonds est de retour sur la glace ! Le HC La Chaux-de-Fonds est de retour sur la glace !

Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont mis leurs premiers coups de patin ce lundi. Les entraînements sur glace ont repris officiellement, même si les Abeilles ont pu regoûter aux joies des Mélèzes jeudi dernier déjà. La préparation estivale s’est déroulée en deux temps : la première partie hors glace, puis des vacances, avant le retour aux affaires le 30 juillet. Et tout se passe très bien, selon le nouvel entraîneur du HCC. « Ils sont très impliqués dans l’effort », se réjouit le Suédois Thomas Rodin. Dans le frais de la patinoire, les Abeilles ont mis beaucoup d’intensité ce lundi, avec l’envie de montrer ce qu’ils valent. Car l’effectif est bien fourni, avec neuf défenseurs et quatorze attaquants, et les places seront chères dans les blocs chaux-de-fonniers pour cette saison de Swiss League.

Thomas Rhodin : « On a une grande équipe, donc il y a de la concurrence. »

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Pour autant, l’entraîneur du HCC ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs. « On a encore pas mal de semaines avant la reprise donc pas de précipitation, on veut que les gars soient relax, fassent ce qu’ils ont à faire et on y va étape par étape », tempère Thomas Rhodin. Surtout que l’intensité ne va pas baisser de sitôt. « Cette semaine sera très dure, ils vont beaucoup patiner, ils seront fatigués », explique-t-il. Les entraînements s’allègeront ensuite en milieu de semaine prochaine, afin de permettre aux joueurs de disputer un premier match amical, vendredi 14 août, sans avoir les jambes trop fatiguées.


Une équipe de « bons gars »

Le HCC version 2026/2027 a belle figure, estime Thomas Rhodin, même s’il reconnaît qu’il n’a pas vraiment de point de comparaison. Pour le coach suédois, l’effectif est au complet et il en est ravi.

« Je suis ravi de mon équipe. »

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Au-delà de la qualité des joueurs, Thomas Rhodin est également satisfait de l’attitude du groupe. « Ce sont de bons gars, ils écoutent, ils posent leurs questions, sur la glace ils se donnent à 100%, donc je n’ai vraiment pas à me plaindre », sourit-il.

« C’est agréable de travailler avec une équipe comme ça. »

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Davin Perrinjaquet, des juniors à la première équipe

Les transferts ne concernent pas que les joueurs et les entraîneurs pour cette saison au HC La Chaux-de-Fonds. Après 10 ans de bons et loyaux services, Dominique Gindraux a remis son poste de préparateur physique. C’est David Perrinjaquet qui l’a remplacé, officiellement depuis ce lundi. Déjà actif au sein de l’Académie, le Chaux-de-Fonnier de 26 ans est fier de pouvoir se consacrer à la première équipe dès cette saison. Il a pu profiter de l’expertise de son prédécesseur pour la préparation hors glace et à présent, il va pouvoir « mettre sa patte ».

David Perrinjaquet : « L’idée c’est d’amener ce que moi j’ai envie de faire. »

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David Perrinjaquet est désormais préparateur physique au sein de l'Académie et de la première équipe du HC La Chaux-de-Fonds. David Perrinjaquet est désormais préparateur physique au sein de l'Académie et de la première équipe du HC La Chaux-de-Fonds.

David Perrinjaquet garde son poste au sein de l’Académie. Deux rôles bien différents : l’un porté sur le développement et l’autre sur la performance. S’il admet qu’il y a une pression plus grande – de résultats – au sein de la première équipe, le Chaux-de-Fonnier souhaite faire du bon travail, « dans la continuité de ce qu’a fait Dominique Gindraux ». Cela commence par gérer le retour sur la glace, les entraînements intenses et la fatigue qu’ils engendrent. « On travaille beaucoup hors glace, pour la force, sur le haut et le bas du corps », explique-t-il.

« Digérer la glace et le hors glace pour que la fatigue ne soit pas trop importante. »

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Le HC La Chaux-de-Fonds commence sa campagne de matches de préparation vendredi 14 août (19h) aux Mélèzes avec la réception du CP Berne. Le HCC qui retrouvera la Swiss League le 18 septembre, sur la glace du champion de Suisse : le HC Sierre. /lgn


Le programme des matches amicaux

Contingent du HC La Chaux-de-Fonds 26/27 :

Gardiens :

  • Bryan Rüegger

  • Lucas Rötheli

  • Loïc Perrin (prêté au HC Franches-Montagnes)

Défenseurs : 

  • Bastien Pouilly

  • Anthony Huguenin

  • Christian Pinana

  • Joel Scheidegger

  • Tim Grossniklaus

  • Loic In-Albon

  • Lucas Matewa

  • Damian Gehringer

  • Noam Micheletti

Attaquants : 

  • Noah Böhler

  • Oliver Achermann

  • Loan Burkhalter

  • Thibault Frossard

  • Riley Damiani

  • Emil Molin

  • Janik Loosli

  • David Eugster

  • Santiago Näf

  • Michael Loosli

  • Gil Antenen

  • Kay Schweri

  • Toms Andersons

  • Gilian Kohler


 

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