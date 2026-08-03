Le HCC retrouve le frais

Pour autant, l’entraîneur du HCC ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs. « On a encore pas mal de semaines avant la reprise donc pas de précipitation, on veut que les gars soient relax, fassent ce qu’ils ont à faire et on y va étape par étape », tempère Thomas Rhodin. Surtout que l’intensité ne va pas baisser de sitôt. « Cette semaine sera très dure, ils vont beaucoup patiner, ils seront fatigués », explique-t-il. Les entraînements s’allègeront ensuite en milieu de semaine prochaine, afin de permettre aux joueurs de disputer un premier match amical, vendredi 14 août, sans avoir les jambes trop fatiguées.





Une équipe de « bons gars »

Le HCC version 2026/2027 a belle figure, estime Thomas Rhodin, même s’il reconnaît qu’il n’a pas vraiment de point de comparaison. Pour le coach suédois, l’effectif est au complet et il en est ravi.