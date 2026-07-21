Le fan’s club du HCC IceBee tire la prise

Clap de fin pour IceBee. Le fan’s club du HCC a décidé de se dissoudre, après trois ans d’activité. C’est ce qu’il annonce lundi soir dans un communiqué. IceBee indique que sa « vision du soutien d’un fan’s club ne correspond pas à celle de la direction et du Conseil d’administration du HC La Chaux-de-Fonds ». Ce qui a progressivement limité la « capacité à développer le projet comme souhaité », indique la structure. Cette dernière relève que les événements organisés ont permis de reverser plus de 7'000 francs au HCC et au HCC Academy. Afin de liquider ses finances, IceBee a décidé de reverser 2'400 francs tant au HCC féminin qu’au HC Le Locle et au SHCC. Un montant de 2'000 francs sera également versé au HCC Academy. /comm-aju-lgn