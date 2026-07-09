Loïc Perrin continue au HCC

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Loïc Perrin continue au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds informe ce jeudi que Loïc Perrin sera le troisième gardien de son équipe de Swiss League la saison prochaine. Mais pour lui faire bénéficier de temps de jeu, le joueur de 22 ans est prêté au HC Franches-Montagnes en MyHockey League.

Loïc Perrin continue avec le HCC, même s'il est prêté au HCFM. (Photo: archives Dimitri Montanaro) Loïc Perrin continue avec le HCC, même s'il est prêté au HCFM. (Photo: archives Dimitri Montanaro)

Le HC La Chaux-de-Fonds prolonge le contrat de son troisième gardien. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce ce jeudi que Loïc Perrin poursuit l’aventure la saison prochaine. Arrivé aux Mélèzes à la fin du dernier exercice, le gardien de 22 ans sera prêté au HC Franches-Montagnes en MyHockey League, afin qu’il puisse bénéficier de temps de jeu. Le HCC précise dans son communiqué que Loïc Perrin pourra être rappelé à tout moment avec les Abeilles en cas de besoin. /comm-lgn 


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