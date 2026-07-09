Loïc Perrin continue au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds prolonge le contrat de son troisième gardien. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce ce jeudi que Loïc Perrin poursuit l’aventure la saison prochaine. Arrivé aux Mélèzes à la fin du dernier exercice, le gardien de 22 ans sera prêté au HC Franches-Montagnes en MyHockey League, afin qu’il puisse bénéficier de temps de jeu. Le HCC précise dans son communiqué que Loïc Perrin pourra être rappelé à tout moment avec les Abeilles en cas de besoin. /comm-lgn