Le calendrier du HCC est connu

Un choc entre les deux finalistes de la Swiss League de hockey sur glace pour commencer. Le HC La Chaux-de-Fonds commencera sa saison 2026/2027 par un déplacement chez le champion, le HC Sierre. Ce duel se jouera le vendredi 18 septembre à 19h45. Le lendemain, les Abeilles recevront les GCK Lions à 19h aux Mélèzes. Sur les 23 matches à domicile, le HCC en disputera sept les mardis, sept les samedis, cinq les vendredis et quatre les dimanches. À noter que les fêtes de fin d’année seront animées aux Mélèzes avec trois matches à domicile de suite, les 22 et 27 décembre, ainsi que le 3 janvier.

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