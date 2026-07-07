Le calendrier du HCC est connu

La Swiss League de hockey sur glace a publié mardi le plan des matches pour la saison 2026/2027 ...
Le calendrier du HCC est connu

La Swiss League de hockey sur glace a publié mardi le plan des matches pour la saison 2026/2027. Le HC La Chaux-de-Fonds commencera la saison à Sierre le vendredi 18 septembre.

Le public retrouvera les Mélèzes le samedi 19 septembre 2026. (Photo : Albin Tissier) Le public retrouvera les Mélèzes le samedi 19 septembre 2026. (Photo : Albin Tissier)

Un choc entre les deux finalistes de la Swiss League de hockey sur glace pour commencer. Le HC La Chaux-de-Fonds commencera sa saison 2026/2027 par un déplacement chez le champion, le HC Sierre. Ce duel se jouera le vendredi 18 septembre à 19h45. Le lendemain, les Abeilles recevront les GCK Lions à 19h aux Mélèzes. Sur les 23 matches à domicile, le HCC en disputera sept les mardis, sept les samedis, cinq les vendredis et quatre les dimanches. À noter que les fêtes de fin d’année seront animées aux Mélèzes avec trois matches à domicile de suite, les 22 et 27 décembre, ainsi que le 3 janvier.

Le calendrier complet du HCC ici.

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