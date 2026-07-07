Le HCC renforce son staff

Le HCC poursuit le développement de sa structure sportive. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce mardi l'engagement d'un préparateur physique à plein temps et d'un masseur, deux fonctions jusqu'ici assurées sous forme de mandats, précise le communiqué du club de Swiss League de hockey sur glace.

Après dix années passées au service du HCC, Dominique Gindraux met un terme à son activité de préparateur physique au sein du club. C’est David Perrinjaquet qui lui succède. Âgé de 26 ans et originaire de la région, il est présent depuis plusieurs saisons au sein de la HCC Academy. Engagé à plein temps, David Perrinjaquet assurera la préparation physique de la première équipe ainsi que celle des juniors.





Un nouveau masseur

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce aussi l’arrivée de Kilian Maurer, en tant que masseur. Âgé de 28 ans, il assurera un suivi quotidien des joueurs ainsi qu’une présence lors de tous les matches. /comm-jpp