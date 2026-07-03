Patrick Zubler débarque au HC Neuchâtel Université

Un nom bien connu arrive au HC Neuchâtel Université. Le club des Patinoires du Littoral annonce ce vendredi l’engagement de Patrick Zubler, ancien joueur du HC La Chaux-de-Fonds, pour le prochain championnat de 1re ligue de hockey sur glace. « Défenseur solide et expérimenté, Patrick Zubler viendra renforcer l’arrière-garde neuchâteloise et apporter son expérience au groupe », note le HC uni dans son communiqué.

Cette arrivée « s’inscrit dans la volonté du HC Neuchâtel Université de construire une équipe compétitive et capable de jouer les premiers rôles durant la saison à venir », ajoute le club. /comm