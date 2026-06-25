Un bénéfice et un record d’affluence pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds boucle son exercice 2025-2026 sur un bénéfice de 227'000 francs. Le ...
Un bénéfice et un record d’affluence pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds boucle son exercice 2025-2026 sur un bénéfice de 227'000 francs. Le club des Mélèzes enregistre aussi un record d’abonné et la moyenne de spectateurs la plus élevée en Swiss League de hockey sur glace.

Le public du HC La Chaux-de-Fonds a répondu présent la saison dernière. (Photo : Albin Tissier) Le public du HC La Chaux-de-Fonds a répondu présent la saison dernière. (Photo : Albin Tissier)

Le HC La Chaux-de-Fonds peut avoir le sourire. Lors de l’assemblée générale du club jeudi soir, les dirigeants ont présenté un exercice comptable 2025/2026 réjouissant. Celui-ci affiche un bénéfice de 227'000 francs, tout en ayant augmenté le soutien au mouvement junior, épongé 125'000 francs supplémentaires de prêt Covid et mis 150'000 francs de côté en vue des futurs travaux de nouvelle patinoire qui réduiront temporairement la capacité de l’enceinte. « On est satisfait, ça montre qu’on travaille juste », note le président du club Olivier Calame. Ce dernier peut également se réjouir de plusieurs records atteints lors du dernier exercice : un chiffre d’affaires de 7,8 millions de francs, un total de 3'225 abonnés et la meilleure affluence de la ligue avec plus de 3'500 spectateurs de moyenne.


Professionnalisation en cours

En parallèle de ces chiffres, les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds ont également présenté jeudi soir leur stratégie actuelle et leurs objectifs pour la saison à venir. Tout d’abord, le club des Mélèzes entend « préparer l’avenir » en renforçant son staff. L’arrivée récente d’un coach assistant, mais aussi d’un préparateur physique à plein temps s’inscrit dans une vision de professionnalisation de sa structure. Côté ambition, Olivier Calame entend voir son équipe jouer les premiers rôles et se battre pour le titre lors de la saison à venir. À terme, le conseil d’administration du HCC vise toujours une montée en National League. Mais il entend surtout la préparer au mieux en parallèle du projet de nouvelle patinoire pour qu’elle soit durable le moment venu. D’ailleurs, à la suite de la mise à l’enquête publique de ce projet de reconstruction devisé à 69 millions de francs qui courrait jusqu’au 22 juin, trois oppositions ont été déposées, a indiqué Théo Huguenin-Elie jeudi soir. Le conseiller communal chaux-de-fonnier s’est dit confiant quant à la possibilité de négocier pour les retirer. /gjo


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

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