Un nouvel assistant arrive au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds complète son staff en vue de la prochaine saison de Swiss League de hockey sur glace. Le club des Mélèzes annonce ce mercredi l’arrivée d’un nouvel entraîneur assistant : Michael Courts. Ce dernier, originaire d’Écosse, rejoint les Abeilles en provenance des Fife Flyers, en première division du Royaume-Uni. « Au cours de son parcours, il a occupé différents rôles, notamment comme analyste vidéo, analyste de performance, entraîneur assistant et entraîneur principal », souligne le communiqué du HCC. Il succèdera à ce poste à Loïc Burkhalter, qui occupait jusque-là cette fonction en parallèle à celle de directeur sportif.

« Il a gravi tous les échelons, d’analyste vidéo à entraîneur principal, ce qui lui a permis d’acquérir une vision complète du travail d’un staff », indique Loïc Burkhalter, directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds. « Les échanges ont été très positifs et nous sommes convaincus qu’ils formeront un excellent trio avec Thomas Rodin et Santeri Matikainen », ajoute-t-il.

Quant au principal intéressé, qui rejoindra donc Thomas Rodin sur le banc des Abeilles, il dit être : « Très enthousiaste à l’idée de rejoindre le HCC. Je me réjouis d’arriver en Suisse et de me mettre au travail afin de contribuer aux futurs succès de l’équipe. » /comm-gjo