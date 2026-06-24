Un nouvel assistant arrive au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce mercredi l’arrivée de Michael Courts au poste d’entraîneur ...
Un nouvel assistant arrive au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce mercredi l’arrivée de Michael Courts au poste d’entraîneur assistant pour la prochaine saison de Swiss League de hockey sur glace. Originaire d’Écosse, ce coach et analyste vidéo épaulera Thomas Rhodin à la bande.

Michael Courts sera le nouveau coach adjoint du HCC la saison prochaine. (photo : HC La Chaux-de-Fonds) Michael Courts sera le nouveau coach adjoint du HCC la saison prochaine. (photo : HC La Chaux-de-Fonds)

Le HC La Chaux-de-Fonds complète son staff en vue de la prochaine saison de Swiss League de hockey sur glace. Le club des Mélèzes annonce ce mercredi l’arrivée d’un nouvel entraîneur assistant : Michael Courts. Ce dernier, originaire d’Écosse, rejoint les Abeilles en provenance des Fife Flyers, en première division du Royaume-Uni. « Au cours de son parcours, il a occupé différents rôles, notamment comme analyste vidéo, analyste de performance, entraîneur assistant et entraîneur principal », souligne le communiqué du HCC. Il succèdera à ce poste à Loïc Burkhalter, qui occupait jusque-là cette fonction en parallèle à celle de directeur sportif. 

« Il a gravi tous les échelons, d’analyste vidéo à entraîneur principal, ce qui lui a permis d’acquérir une vision complète du travail d’un staff », indique Loïc Burkhalter, directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds. « Les échanges ont été très positifs et nous sommes convaincus qu’ils formeront un excellent trio avec Thomas Rodin et Santeri Matikainen », ajoute-t-il.

Quant au principal intéressé, qui rejoindra donc Thomas Rodin sur le banc des Abeilles, il dit être : « Très enthousiaste à l’idée de rejoindre le HCC. Je me réjouis d’arriver en Suisse et de me mettre au travail afin de contribuer aux futurs succès de l’équipe. » /comm-gjo


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