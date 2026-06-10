Le HCC annonce son programme de préparation

Berne, Viège, Grenoble, Bienne, Freiburg et Bâle : voilà les équipes que le HC La Chaux-de-Fonds affrontera avant la reprise du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Le club des Montagnes neuchâteloises l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Le périple chaux-de-fonnier débutera le 14 août aux Mélèzes face au CP Berne et se terminera le 10 septembre, également à domicile, contre le HC Bâle. À noter que le seul match disputé sur terrain neutre aura lieu le 27 août à Fleurier, où les Abeilles s'opposeront au HC Bienne. /yca





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