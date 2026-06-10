Le HCC annonce son programme de préparation

Le HC La Chaux-de-Fonds disputera six rencontres amicales entre le 14 août et le 10 septembre ...
Le HCC annonce son programme de préparation

Le HC La Chaux-de-Fonds disputera six rencontres amicales entre le 14 août et le 10 septembre pour préparer le prochain exercice de Swiss League.

Thomas Rhodin (au centre), le nouvel entraîneur des Abeilles, dirigera sa première rencontre sur le banc du HCC le 10 septembre face au CP Berne. Thomas Rhodin (au centre), le nouvel entraîneur des Abeilles, dirigera sa première rencontre sur le banc du HCC le 10 septembre face au CP Berne.

Berne, Viège, Grenoble, Bienne, Freiburg et Bâle : voilà les équipes que le HC La Chaux-de-Fonds affrontera avant la reprise du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Le club des Montagnes neuchâteloises l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Le périple chaux-de-fonnier débutera le 14 août aux Mélèzes face au CP Berne et se terminera le 10 septembre, également à domicile, contre le HC Bâle. À noter que le seul match disputé sur terrain neutre aura lieu le 27 août à Fleurier, où les Abeilles s'opposeront au HC Bienne. /yca


Matches de préparation du HCC

  • 14 août, 19h00, patinoire des Mélèzes : HCC – CP Berne
  • 18 août, 19h00, Viège : HC Viège – HCC
  • 21 août, 19h15, Grenoble : Grenoble – HCC
  • 27 août, 19h00, Fleurier : HCC – Bienne
  • 4 septembre, 19h30, Freiburg (Allemagne) : Freiburg – HCC
  • 10 septembre, 19h45, patinoire des Mélèzes : HCC – HC Bâle


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