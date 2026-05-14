Du beau spectacle aux Patinoires du Littoral

La prestigieuse équipe du Canada a battu la Hongrie 3-1 mercredi soir en match de préparation ...
Du beau spectacle aux Patinoires du Littoral

La prestigieuse équipe du Canada a battu la Hongrie 3-1 mercredi soir en match de préparation du Mondial de hockey sur glace qui démarre vendredi en Suisse.

L'équipe du Canada a griffé la glace des Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Un sacré souvenir pour les quelque 3'600 spectateurs présents. (photo : Albin Tissier) L'équipe du Canada a griffé la glace des Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Un sacré souvenir pour les quelque 3'600 spectateurs présents. (photo : Albin Tissier)

 

Une belle fête du hockey sur glace mercredi soir aux Patinoires du Littoral, théâtre d’un match amical de gala en vue du Mondial en Suisse. Le Canada a dominé la Hongrie 3-1 devant plus de 3'600 spectateurs à Neuchâtel. Tout s’est joué lors du premier tiers temps. Les Canadiens ont rapidement trouvé le chemin des filets à la 3e minute grâce à Mark Scheifele. Les Hongrois sont revenus à la marque 22 secondes plus tard sur une réussite d’Istvan Terbocs. À la 6e minute, les joueurs à la feuille d’érable ont repris les devants par Dylan Cozens. Puis, John Tavares (16e) a scellé le score.

Pour conclure cette partie et pour entraînement, les deux équipes ont disputé une prolongation, remportée par le Canada, et une série de tirs au but gagnée par la Hongrie.

Le Championnat du monde de hockey sur glace 2026 se tient à Zurich et Fribourg. Les premiers matches commencent vendredi avec notamment celui de la Suisse qui affronte les États-Unis à 20h20. /jpp 

 


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