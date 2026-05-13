Bastien Pouilly de retour aux Mélèzes

Le défenseur de 29 ans, rejoindra l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds pour la saison 2026-2027 ...
Bastien Pouilly de retour aux Mélèzes

Le défenseur de 29 ans, rejoindra l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds pour la saison 2026-2027 de Swiss League de hockey sur glace. Bastien Pouilly avait déjà joué avec le club en fin de saison 2023-2024.

Bastien Pouilly fera son retour au HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. (Photo: archives) Bastien Pouilly fera son retour au HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. (Photo: archives)

Le HCC signe Bastien Pouilly pour la saison prochaine. Le défenseur qui a effectué toute sa carrière au HC Ajoie rejoindra les Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace, pour la saison 2026-2027. Le HC La Chaux-de-Fonds l'a annoncé ce mercredi. Le Jurassien de 29 ans avait déjà joué avec les Abeilles lors de la fin de l'exercice 2023-2024 et avait contribué au deuxième titre de Swiss League du club. « C’est un défenseur physique, capable d’amener de l’intensité sur chaque présence », explique le directeur sportif Loïc Burkhalter dans le communiqué. /comm-crb


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