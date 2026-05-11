Emil Molin reste au HCC

Emil Molin poursuit sa carrière au HC La Chaux-de-Fonds. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce ce lundi la prolongation de l’attaquant suédois pour la prochaine saison. Âgé de 33 ans, Emil Molin est arrivé aux Mélèzes en février, à l’aube des play-off. « L’attaquant suédois a rapidement convaincu le staff grâce à son impact immédiat, son intelligence de jeu et ses performances », peut-on lire dans le communiqué du HCC. Capable d’évoluer aussi bien au centre qu’à l’aile, Emil Molin a été formé en Suède et possède un solide parcours international. Au fil de sa carrière, il a également évolué en Amérique du Nord et en Finlande, avant de rejoindre Winterthour la saison dernière, où il s’est illustré avec 44 points en 45 matchs (16 buts et 28 assists). « C’est un joueur intelligent avec une excellente vision du jeu et d’un vrai leadership. Arriver en cours de saison dans une nouvelle équipe n’est jamais simple, mais il a su rapidement s’intégrer et être performant dès ses premiers matches », déclare le directeur sportif Loïc Burkhalter, cité dans le communiqué du HC La Chaux-de-Fonds. /comm-lgn