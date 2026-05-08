La voix de Claude Sterchi ne résonnera plus aux Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce que le célèbre speaker va laisser sa place à une nouvelle voix ...
La voix de Claude Sterchi ne résonnera plus aux Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce que le célèbre speaker va laisser sa place à une nouvelle voix dès la saison prochaine.

Claude Sterchi, ici en 2017, ne sera plus le speaker du HCC la saison prochaine. (Photo : archives). Claude Sterchi, ici en 2017, ne sera plus le speaker du HCC la saison prochaine. (Photo : archives).

Sa voix et son accent ont résonné durant plusieurs décennies aux Mélèzes. Claude Sterchi « passe le micro », comme le mentionne un communiqué de presse publié ce vendredi par le HC La Chaux-de-Fonds. Il ne sera plus le speaker du HCC. Âgé de 74 ans, Claude Sterchi a œuvré au sein du club durant une trentaine d’années comme bénévole, puis salarié du club, occupant le double rôle de chef matériel et speaker. Le club de Swiss League de hockey sur glace précise « qu’à la suite d’un échange constructif, le HCC et Claude Sterchi ont décidé de tourner une page importante de leur histoire commune ».

Ce dernier déclare : « Ce n’est jamais facile d’arrêter quelque chose que l’on aime. J’aurais volontiers continué, car le HCC m’a fait vivre des moments inoubliables et j’aurais aimé en vivre encore d’autres… Mais, comme je l’ai toujours dit, il faut savoir laisser la place aux jeunes et ce moment est arrivé. » /comm-jpp 


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