Kay Schweri de retour au HCC

Kay Schweri de retour aux Mélèzes ! Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce mardi la signature de l’attaquant zurichois pour la prochaine saison de Swiss League de hockey sur glace. Kay Schweri arrive du HC Bâle, où il n’a disputé qu’un exercice. Âgé de 29 ans, il avait déjà évolué sous le maillot du HCC entre 2022 et 2025, contribuant aux succès du club avec à la clé deux titres de Swiss League et un en Coupe de suisse.

« C’est un joueur performant, capable d’apporter ses qualités offensives et sa créativité à l’équipe », relève Loïc Burkhalter, le directeur sportif du HCC, cité dans le communiqué. Lors de la saison écoulée à Bâle, Kay Schweri a réalisé « un exercice solide avec 45 points en 46 matchs, terminant 2e meilleur compteur de son équipe et 13e pointeur de la ligue en saison régulière. » /comm-lgn