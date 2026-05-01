Arnaud Jaquet tire sa révérence

Après 16 saisons au sein du HC La Chaux-de-Fonds, le défenseur des Abeilles a décidé de mettre ...
Arnaud Jaquet tire sa révérence

Après 16 saisons au sein du HC La Chaux-de-Fonds, le défenseur des Abeilles a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Il aura disputé 861 matches avec le HCC, un record.

Arnaud Jaquet quitte le HC La Chaux-de-Fonds après 16 saisons passées au club. (Photo: Bertrand Pfaff) Arnaud Jaquet quitte le HC La Chaux-de-Fonds après 16 saisons passées au club. (Photo: Bertrand Pfaff)

Une immense page se tourne au HC La Chaux-de-Fonds ! Arnaud Jaquet met un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Arrivé aux Mélèzes lors de la saison 2010/2011, ce défenseur aura marqué l’histoire du club. « En 16 saisons sous les couleurs des Abeilles, il s’est imposé comme un joueur constant, fidèle et profondément engagé », souligne le HC La Chaux-de-Fonds dans un communiqué.


Le HCC comme « maison »

Cette décision a été prise « après de longues réflexions », explique Arnaud Jaquet, cité dans le texte. Avant de poursuivre : « Le cœur est rempli d’émotions en repensant à ces 16 années au HCC (…) Le HC La Chaux-de-Fonds m’a profondément transformé ; ce club est devenu bien plus qu’une équipe. Il est devenu une maison, un lieu où j’ai construit ma vie, grandi et créé des liens inoubliables avec des personnes exceptionnelles. »


Fidèle parmi les fidèles

Au total, Arnaud Jaquet a disputé 865 matches en ligue nationale, dont 861 avec le HC La Chaux-de-Fonds. Il détient ainsi le record absolu de matches joués avec le club des Mélèzes. À ces chiffres remarquables s’ajoutent également 34 buts et 208 assists.

Le défenseur termine son parcours avec quatre titres remportés lors des quatre dernières saisons : deux titres de champion de Swiss League et deux coupes de Suisse.

« Arnaud a d’abord été mon coéquipier avant que je devienne son directeur sportif. C’est un compétiteur, avec la volonté de gagner en permanence, prêt à tout pour y parvenir. On savait qu’il se donnerait toujours à 100 % à chaque match », témoigne pour sa part Loïc Burkhalter, directeur sportif du club.

Dans son communiqué, le HC La Chaux-de-Fonds dit encore « remercier chaleureusement Arnaud Jaquet pour sa fidélité exemplaire, son professionnalisme et toutes ces années durant lesquelles il a défendu les couleurs du club avec fierté. » Le club annonce également qu’il sera officiellement remercié lors d’un match à domicile la saison prochaine. /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

Rubriques du dossier
Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Un attaquant canadien rejoint le HCC

Un attaquant canadien rejoint le HCC

Le HCC consolide son effectif

Le HCC consolide son effectif

Chiriaev et Macquat disent stop

Chiriaev et Macquat disent stop

Actualités suivantes

« Ils l'ont fait! »: la presse suisse salue le titre de Gottéron

« Ils l'ont fait! »: la presse suisse salue le titre de Gottéron

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 10:37

Bichsel et les Stars éliminés au 1er tour

Bichsel et les Stars éliminés au 1er tour

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 07:14

Julien Sprunger: « Le rêve ultime »

Julien Sprunger: « Le rêve ultime »

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 02:12

Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron

Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 00:15

Articles les plus lus

Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping

Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 20:52

Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron

Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 00:15

Julien Sprunger: « Le rêve ultime »

Julien Sprunger: « Le rêve ultime »

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 02:12

Bichsel et les Stars éliminés au 1er tour

Bichsel et les Stars éliminés au 1er tour

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 07:14

De nombreuses Suissesses rejoignent la NHA

De nombreuses Suissesses rejoignent la NHA

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 10:22

Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping

Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 20:52

Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron

Lucas Wallmark offre le titre à Fribourg-Gottéron

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 00:15

Julien Sprunger: « Le rêve ultime »

Julien Sprunger: « Le rêve ultime »

Hockey    Actualisé le 01.05.2026 - 02:12

Janis Moser et Tampa dos au mur

Janis Moser et Tampa dos au mur

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 08:39

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 10:14

De nombreuses Suissesses rejoignent la NHA

De nombreuses Suissesses rejoignent la NHA

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 10:22

Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping

Leonardo Genoni et la Suisse humiliés à Jönköping

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 20:52