Arnaud Jaquet tire sa révérence

Une immense page se tourne au HC La Chaux-de-Fonds ! Arnaud Jaquet met un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Arrivé aux Mélèzes lors de la saison 2010/2011, ce défenseur aura marqué l’histoire du club. « En 16 saisons sous les couleurs des Abeilles, il s’est imposé comme un joueur constant, fidèle et profondément engagé », souligne le HC La Chaux-de-Fonds dans un communiqué.





Le HCC comme « maison »

Cette décision a été prise « après de longues réflexions », explique Arnaud Jaquet, cité dans le texte. Avant de poursuivre : « Le cœur est rempli d’émotions en repensant à ces 16 années au HCC (…) Le HC La Chaux-de-Fonds m’a profondément transformé ; ce club est devenu bien plus qu’une équipe. Il est devenu une maison, un lieu où j’ai construit ma vie, grandi et créé des liens inoubliables avec des personnes exceptionnelles. »





Fidèle parmi les fidèles

Au total, Arnaud Jaquet a disputé 865 matches en ligue nationale, dont 861 avec le HC La Chaux-de-Fonds. Il détient ainsi le record absolu de matches joués avec le club des Mélèzes. À ces chiffres remarquables s’ajoutent également 34 buts et 208 assists.

Le défenseur termine son parcours avec quatre titres remportés lors des quatre dernières saisons : deux titres de champion de Swiss League et deux coupes de Suisse.

« Arnaud a d’abord été mon coéquipier avant que je devienne son directeur sportif. C’est un compétiteur, avec la volonté de gagner en permanence, prêt à tout pour y parvenir. On savait qu’il se donnerait toujours à 100 % à chaque match », témoigne pour sa part Loïc Burkhalter, directeur sportif du club.

Dans son communiqué, le HC La Chaux-de-Fonds dit encore « remercier chaleureusement Arnaud Jaquet pour sa fidélité exemplaire, son professionnalisme et toutes ces années durant lesquelles il a défendu les couleurs du club avec fierté. » Le club annonce également qu’il sera officiellement remercié lors d’un match à domicile la saison prochaine. /comm-gjo