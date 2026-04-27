Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé la prolongation des contrats de ces deux jeunes joueurs, ...
Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé la prolongation des contrats de ces deux jeunes joueurs, Noam Micheletti et Loan Burkhalter, en Swiss League de hockey sur glace. L'entente porte sur la prochaine saison. 

Noam Micheletti reste au HCC. (Photo : HC La Chaux-de-Fonds) Noam Micheletti reste au HCC. (Photo : HC La Chaux-de-Fonds)

Le HC La Chaux-de-Fonds conserve deux de ses jeunes joueurs. Le club de Swiss League de hockey sur glace a annoncé lundi la prolongation des contrats du défenseur Noam Micheletti et de l’attaquant Loan Burkhalter pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au terme de l’exercice 2026/2027.

Agé de 20 ans, Noam Micheletti avait fait ses débuts en Ligue nationale avec le HCC, avant d’être prêté une saison aux Bellinzona Snakes. Mais il a fait son retour aux Mélèzes en janvier, plus vite que prévu, pour palier les absences de défenseurs blessés.

Formé au sein du club chaux-de-fonnier, Loan Burkalter a figuré à 35 reprises sur la feuille de match de l’équipe fanion au cours de la dernière saison. Agé de 17 ans, il a inscrit cinq buts et s’est fait l’auteur de quatre assists. /comm-mne


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

Rubriques du dossier
Un attaquant canadien rejoint le HCC

Un attaquant canadien rejoint le HCC

Le HCC consolide son effectif

Le HCC consolide son effectif

Chiriaev et Macquat disent stop

Chiriaev et Macquat disent stop

Le HCC doit tirer les enseignements de cette saison

Le HCC doit tirer les enseignements de cette saison

Actualités suivantes

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 11:04

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 09:38

Le Lightning égalise à 2-2

Le Lightning égalise à 2-2

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 07:48

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Hockey    Actualisé le 26.04.2026 - 11:54

Articles les plus lus

Moser et Tampa menés

Moser et Tampa menés

Hockey    Actualisé le 25.04.2026 - 16:08

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Hockey    Actualisé le 26.04.2026 - 11:54

Le Lightning égalise à 2-2

Le Lightning égalise à 2-2

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 07:48

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 09:38

Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche

Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche

Hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 23:22

Moser et Tampa menés

Moser et Tampa menés

Hockey    Actualisé le 25.04.2026 - 16:08

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off

Hockey    Actualisé le 26.04.2026 - 11:54

Le Lightning égalise à 2-2

Le Lightning égalise à 2-2

Hockey    Actualisé le 27.04.2026 - 07:48

Bis repetita pour la Suisse face à la Hongrie

Bis repetita pour la Suisse face à la Hongrie

Hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 22:10

Muet, Fribourg voit Davos recoller

Muet, Fribourg voit Davos recoller

Hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 22:40

Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche

Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche

Hockey    Actualisé le 24.04.2026 - 23:22

Moser et Tampa menés

Moser et Tampa menés

Hockey    Actualisé le 25.04.2026 - 16:08