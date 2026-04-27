Micheletti et Burkhalter prolongent avec le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds conserve deux de ses jeunes joueurs. Le club de Swiss League de hockey sur glace a annoncé lundi la prolongation des contrats du défenseur Noam Micheletti et de l’attaquant Loan Burkhalter pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au terme de l’exercice 2026/2027.

Agé de 20 ans, Noam Micheletti avait fait ses débuts en Ligue nationale avec le HCC, avant d’être prêté une saison aux Bellinzona Snakes. Mais il a fait son retour aux Mélèzes en janvier, plus vite que prévu, pour palier les absences de défenseurs blessés.

Formé au sein du club chaux-de-fonnier, Loan Burkalter a figuré à 35 reprises sur la feuille de match de l’équipe fanion au cours de la dernière saison. Agé de 17 ans, il a inscrit cinq buts et s’est fait l’auteur de quatre assists. /comm-mne