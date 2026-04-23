Un attaquant canadien rejoint le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds tient un nouvel étranger pour la saison 2026-2027. Le club de Swiss ...
Un attaquant canadien rejoint le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds tient un nouvel étranger pour la saison 2026-2027. Le club de Swiss League de hockey sur glace a annoncé la signature de l’attaquant Riley Damiani.

HC La Chaux-de-Fonds tient un nouvel étranger pour la prochaine saison de Swiss League. (Photo : Andy Nietupski) HC La Chaux-de-Fonds tient un nouvel étranger pour la prochaine saison de Swiss League. (Photo : Andy Nietupski)

Le HC La Chaux-de-Fonds mise sur un attaquant canadien. Le club de Swiss League de hockey sur glace a annoncé jeudi l’arrivée de Riley Damiani pour la saison prochaine. Âgé de 26 ans, ce droitier est capable d’évoluer aussi bien au centre qu’à l’aile. Formé en Amérique du Nord, il a été drafté par les Dallas Stars en 2018 avant de faire ses classes en AHL. Il a également disputé 7 matches en NHL avec Dallas, pour un but et un assist.

Ces deux dernières saisons, Riley Damiani évoluait en Allemagne, en Deutsche Eishockey Liga. Lors du dernier exercice, il a inscrit 18 buts et délivré 12 assists en 52 rencontres.

Le directeur sportif du HCC Loïc Burkhalter, décrit un joueur « rapide et créatif », capable de faire parler son sens du but. /comm-yca


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