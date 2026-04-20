Le HCC consolide son effectif

Une prolongation de contrat et une nouvelle recrue pour le HCC. Le club de hockey de la Chaux-de-Fonds ...
Le HCC consolide son effectif

Une prolongation de contrat et une nouvelle recrue pour le HCC. Le club de hockey de la Chaux-de-Fonds a annoncé ce lundi après-midi la prolongation de son attaquant Janik Loosli jusqu’en 2028, ainsi que l’arrivée du défenseur Christian Pinana pour une saison.

Janik Loosli se plaît aux Mélèzes (photo : archives, Bertrand Pfaff). Janik Loosli se plaît aux Mélèzes (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Les Abeilles s’activent sur le marché des transferts. Le finaliste des play-off de Swiss League de hockey sur glace a prolongé son attaquant Janik Loosli pour deux ans, jusqu’en 2028. Arrivé en 2023 aux Mélèzes, il a inscrit 13 buts et 6 assists en 48 matches lors de la dernière saison régulière. En défense, le HCC annonce aussi l’arrivée du Tessinois Christian Pinana. Le joueur de 29 ans a évolué pendant 4 ans en National League du côté d’Ambri-Piotta puis du SC Berne pendant deux saisons. Le Tessinois est ensuite passé en Swiss League du côté de Viège et des GCK Lions. La saison passée, il a inscrit 17 points en 46 matchs. /comm-cbs


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