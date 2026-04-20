Le HCC consolide son effectif

Une prolongation de contrat et une nouvelle recrue pour le HCC. Le club de hockey de la Chaux-de-Fonds a annoncé ce lundi après-midi la prolongation de son attaquant Janik Loosli jusqu’en 2028, ainsi que l’arrivée du défenseur Christian Pinana pour une saison.
Les Abeilles s’activent sur le marché des transferts. Le finaliste des play-off de Swiss League de hockey sur glace a prolongé son attaquant Janik Loosli pour deux ans, jusqu’en 2028. Arrivé en 2023 aux Mélèzes, il a inscrit 13 buts et 6 assists en 48 matches lors de la dernière saison régulière. En défense, le HCC annonce aussi l’arrivée du Tessinois Christian Pinana. Le joueur de 29 ans a évolué pendant 4 ans en National League du côté d’Ambri-Piotta puis du SC Berne pendant deux saisons. Le Tessinois est ensuite passé en Swiss League du côté de Viège et des GCK Lions. La saison passée, il a inscrit 17 points en 46 matchs. /comm-cbs