Le HCC consolide son effectif

Les Abeilles s’activent sur le marché des transferts. Le finaliste des play-off de Swiss League de hockey sur glace a prolongé son attaquant Janik Loosli pour deux ans, jusqu’en 2028. Arrivé en 2023 aux Mélèzes, il a inscrit 13 buts et 6 assists en 48 matches lors de la dernière saison régulière. En défense, le HCC annonce aussi l’arrivée du Tessinois Christian Pinana. Le joueur de 29 ans a évolué pendant 4 ans en National League du côté d’Ambri-Piotta puis du SC Berne pendant deux saisons. Le Tessinois est ensuite passé en Swiss League du côté de Viège et des GCK Lions. La saison passée, il a inscrit 17 points en 46 matchs. /comm-cbs