Dominic Forget veut écrire le prochain chapitre des Young Sprinters

Une légende à la tête des Neuchâtel Young Sprinters. Le club de hockey sur glace a annoncé ...
Dominic Forget veut écrire le prochain chapitre des Young Sprinters

Une légende à la tête des Neuchâtel Young Sprinters. Le club de hockey sur glace a annoncé ce lundi après-midi la nomination de Dominic Forget comme nouvel homme fort à sa tête. Le Canado-Suisse de 43 ans veut se lancer un nouveau défi en tant qu’entraîneur-joueur avec l'objectif de remonter en 2e ligue.

Dominic Forget est une ancienne légende du HCC. (Photo d'archives) Dominic Forget est une ancienne légende du HCC. (Photo d'archives)

Un compétiteur ne dort jamais. Neuchâtel Young Sprinters frappe fort avec la signature de Dominic Forget en entraîneur-joueur. Le club neuchâtelois de hockey sur glace, qui a connu une descente en 3e ligue cette saison, espère écrire une nouvelle page de son histoire avec ce recrutement. Véritable légende du HCC avec 930 matchs et plus de 1'148 points inscrits en Swiss League, le Canado-Suisse avait raccroché les patins il y a un an pour prendre du recul. Le joueur a décidé de sortir de sa réserve et de revêtir le maillot des Young Sprinters dans «un projet de reconstruction pensé» afin de remonter en 2e ligue. /comm-cbo


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