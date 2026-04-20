Dominic Forget veut écrire le prochain chapitre des Young Sprinters

Un compétiteur ne dort jamais. Neuchâtel Young Sprinters frappe fort avec la signature de Dominic Forget en entraîneur-joueur. Le club neuchâtelois de hockey sur glace, qui a connu une descente en 3e ligue cette saison, espère écrire une nouvelle page de son histoire avec ce recrutement. Véritable légende du HCC avec 930 matchs et plus de 1'148 points inscrits en Swiss League, le Canado-Suisse avait raccroché les patins il y a un an pour prendre du recul. Le joueur a décidé de sortir de sa réserve et de revêtir le maillot des Young Sprinters dans «un projet de reconstruction pensé» afin de remonter en 2e ligue. /comm-cbo