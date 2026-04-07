Une dernière chance pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve Sierre mardi soir pour l’acte V de la finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Menées 3-1 dans cette série, les Abeilles doivent impérativement s’imposer si elles veulent encore rêver de titre.
C’est la dernière qui sonne pour le HC La Chaux-de-Fonds. Le club des Mélèzes se déplace à Sierre ce mardi pour l’acte V de la finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Battues lors des deux derniers duels de cette série, les Abeilles se retrouvent menées 3-1 et n’ont plus le droit à l’erreur. Elles doivent impérativement s’imposer en Valais pour prolonger le suspense et conserver une chance de soulever le trophée.
Relever la tête
La mission s’annonce très difficile pour le HCC. Il reste sur deux lourdes défaites, 7-2 et 5-0, dans cette finale. De plus, les Abeilles n’ont pas réussi à s’imposer dans la patinoire de Graben en quatre tentatives cette saison. Malgré ces éléments, l’attaquant des Mélèzes Stefan Rüegsegger veut encore y croire : « On doit gagner, il n’y a pas d’excuses. Il faut qu’on travaille plus ».
Stefan Rüegsegger : « Si on en fait un peu plus, qu’on marque en premier et qu’on gagne, ça leur mettrait la pression. »
Une minute après l’autre
Consultant pour RTN lors de l’acte IV de cette série, l’ancien entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds Gary Sheehan n’enterre pas non plus les Abeilles. « Si on coupe le match en période de 20 minutes, il y a quelque chose à faire », estime-t-il. « Il faudra par contre se présenter avec de l’honneur et de la fierté », ajoute l’ancien coach des Mélèzes.
Gary Sheehan : « Si le HCC gagne le premier tiers-temps se sera bien parti, la confiance va revenir. »
Ce duel décisif entre Sierre et le HC La Chaux-de-Fonds est programmé ce mardi soir à 20h à Graben. Un match de tous les dangers pour les Abeilles que vous pourrez suivre sur RTN dès 19h45. /gjo