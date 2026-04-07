Une dernière chance pour le HCC

C’est la dernière qui sonne pour le HC La Chaux-de-Fonds. Le club des Mélèzes se déplace à Sierre ce mardi pour l’acte V de la finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Battues lors des deux derniers duels de cette série, les Abeilles se retrouvent menées 3-1 et n’ont plus le droit à l’erreur. Elles doivent impérativement s’imposer en Valais pour prolonger le suspense et conserver une chance de soulever le trophée.





Relever la tête

La mission s’annonce très difficile pour le HCC. Il reste sur deux lourdes défaites, 7-2 et 5-0, dans cette finale. De plus, les Abeilles n’ont pas réussi à s’imposer dans la patinoire de Graben en quatre tentatives cette saison. Malgré ces éléments, l’attaquant des Mélèzes Stefan Rüegsegger veut encore y croire : « On doit gagner, il n’y a pas d’excuses. Il faut qu’on travaille plus ».