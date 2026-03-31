Le HCC veut se relancer en finale 

Le HC La Chaux-de-Fonds doit redresser la barre. Les Abeilles retrouvent Sierre ce soir aux ...
Le HCC veut se relancer en finale 

Le HC La Chaux-de-Fonds doit redresser la barre. Les Abeilles retrouvent Sierre ce soir aux Mélèzes pour l'acte II de la finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Battu 6-3 lors du premier duel, le HCC entend réagir à domicile pour relancer cette série. 

Les Abeilles ont rendez-vous avec leur public pour relancer la série et ne pas laisser filer les Valaisans dans cette finale.  Les Abeilles ont rendez-vous avec leur public pour relancer la série et ne pas laisser filer les Valaisans dans cette finale. 

Ambiance de finale aux Mélèzes ce mardi soir dès 19h45. Après une défaite 6-3 dimanche lors du premier acte de la finale des play-off de Swiss League, les hockeyeurs chaux-de-fonniers retrouvent Sierre à domicile. Il y a deux jours, les Abeilles n'ont pas su arrêter la meilleure attaque du championnat. Le défenseur du HCC Lucas Matewa ressentait d'ailleurs une certaine frustration après le premier match, même s'il explique rester confiant pour la suite. Le défenseur pointe notamment des lacunes défensives à corriger.

Lucas Matewa : « Il faut qu'on comble les petites erreurs, qu'on vienne fort et qu'on joue notre jeu. »

Ecouter le son

Même son de cloche du côté de Noah Böhler, qui estime que le HCC n'est pas inférieur à Sierre, mais que des progrès sont nécessaires dans tous les compartiments du jeu, à commencer par la défense. L'attaquant se montre lui aussi confiant et se réjouit de retrouver le soutien du public des Mélèzes. Il balaie aussi d'un revers de main toute idée de fatigue après les sept matchs disputés en demi-finale des play-off face à Viège.

Noah Böhler : « On a beaucoup de chances en attaque, mais défensivement on doit faire mieux. »

Ecouter le son

HC La Chaux-de-Fonds - HC Sierre, c'est ce mardi soir à 19h45. Un match à suivre dès 19h30 en direct des Mélèzes sur RTN avec le commentaire de Léonard Reichen et de son consultant Marc Gaudreault. /Cbs


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