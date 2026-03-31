Le HCC veut se relancer en finale 

Même son de cloche du côté de Noah Böhler, qui estime que le HCC n'est pas inférieur à Sierre, mais que des progrès sont nécessaires dans tous les compartiments du jeu, à commencer par la défense. L'attaquant se montre lui aussi confiant et se réjouit de retrouver le soutien du public des Mélèzes. Il balaie aussi d'un revers de main toute idée de fatigue après les sept matchs disputés en demi-finale des play-off face à Viège.