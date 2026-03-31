Le HCC relance la finale

Le HC La Chaux-de-Fonds a répondu présent sous pression. Battus lors du premier acte en Valais, les hommes de Teppo Kivelä ont réagi devant leur public des Mélèzes en s’imposant 5-4 après prolongations face à Sierre mardi soir dans l’acte II de la finale des play-off de Swiss League. Incisives et appliquées, les Abeilles ont su faire la différence en prolongations pour remettre les compteurs à zéro dans cette finale.



Grâce à ce succès, le HCC égalise à 1–1 dans la série avant la suite de cette finale de Swiss League. Développement suit./fph