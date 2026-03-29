le HCC battu d’entrée à Graben

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 6-3 face à Sierre dimanche en Valais lors de l’acte I ...
le HCC battu d’entrée à Graben

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 6-3 face à Sierre dimanche en Valais lors de l’acte I de la finale des play-off de Swiss League. Une entame difficile qui place les Abeilles en position délicate dès le départ.

Gilian Kohler du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Gilian Kohler du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Faux départ pour les Abeilles dans la finale des play-off de Swiss League. Sans Viktor Östlund, absent de la feuille de match, elles ont été battues 6-3 par le HC Sierre à la patinoire de Graben affichant guichet fermé dimanche. Le HC La Chaux-de-Fonds se retrouve mené 1-0 dans la série au meilleur des sept, qui sacrera le champion de Swiss League. Les hockeyeurs des Mélèzes auront l’occasion de réagir mardi déjà, où ils recevront les Valaisans à la maison pour l’acte II. Développement suit. /jsc


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