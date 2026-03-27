Le HCC peut encore rêver d’une finale

C'est quitte ou double pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se rendent à Viège ce vendredi soir pour l’acte VII des demi-finales des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Un déplacement capital que le HCC aborde avec confiance.
Une place en finale ou une fin de saison ! Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve Viège vendredi soir pour un acte VII décisif en demi-finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Un rendez-vous aussi attendu que crucial pour les Abeilles qui disputent en Haut-Valais leur premier « septième match » dans une série depuis 2015 et un quart de finale perdu face à Langenthal.
Confiance dans les rangs des Abeilles
Le HC La Chaux-de-Fonds prend la route pour disputer « une véritable finale », comme le souligne l’attaquant des Mélèzes Gilian Kohler. Un match à enjeu que les Abeilles abordent avec le vent dans le dos puisqu’elles ont déjà réussi à sauver leur peau dans cette série mardi soir aux Mélèzes. « Si on garde ce rythme, on peut aller le chercher », note Gilian Kohler.
Gilian Kohler : « On ne se pose pas mille questions, on doit gagner ce match. »
De son côté, Arnaud Jaquet estime également que le HC La Chaux-de-Fonds a toutes ses chances dans cette rencontre : « On sait que si on joue notre jeu, ça va le faire », estime-t-il.
Arnaud Jaquet : « Je crois en cette équipe, on va aller chercher ce dernier point. »
Déplacement difficile
Un élément ne penche cependant pas du côté du HC La Chaux-de-Fonds avant cet ultime duel : les Abeilles restent sur deux défaites à la Lonza Arena de Viège. Des revers lors desquels la formation des Mélèzes a même semblé dépassée par moments. « Il faut aller là-bas avec de la confiance. Et si on joue à notre niveau, on est vraiment dur à battre », rassure le directeur sportif Loïc Burkhalter.
Loïc Bukhalter : « Beaucoup d’équipes aimeraient être à notre place. »
Ce duel final entre Viège et le HC La Chaux-de-Fonds est programmé à 19h45 en Valais. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 19h30. /cbs-gjo