Le HCC peut encore rêver d’une finale

C'est quitte ou double pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se rendent à Viège ce vendredi ...
Le HCC peut encore rêver d’une finale

C'est quitte ou double pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se rendent à Viège ce vendredi soir pour l’acte VII des demi-finales des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Un déplacement capital que le HCC aborde avec confiance. 

Le HC La Chaux-de-Fonds joue très gros ce soir. Au terme de cet acte VII, il rejoindra Sierre en finale ou se retrouvera en vacances. (Photo : Albin Tissier) Le HC La Chaux-de-Fonds joue très gros ce soir. Au terme de cet acte VII, il rejoindra Sierre en finale ou se retrouvera en vacances. (Photo : Albin Tissier)

Une place en finale ou une fin de saison ! Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve Viège vendredi soir pour un acte VII décisif en demi-finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Un rendez-vous aussi attendu que crucial pour les Abeilles qui disputent en Haut-Valais leur premier « septième match » dans une série depuis 2015 et un quart de finale perdu face à Langenthal.


Confiance dans les rangs des Abeilles

Le HC La Chaux-de-Fonds prend la route pour disputer « une véritable finale », comme le souligne l’attaquant des Mélèzes Gilian Kohler. Un match à enjeu que les Abeilles abordent avec le vent dans le dos puisqu’elles ont déjà réussi à sauver leur peau dans cette série mardi soir aux Mélèzes. « Si on garde ce rythme, on peut aller le chercher », note Gilian Kohler.

Gilian Kohler : « On ne se pose pas mille questions, on doit gagner ce match. »

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De son côté, Arnaud Jaquet estime également que le HC La Chaux-de-Fonds a toutes ses chances dans cette rencontre : « On sait que si on joue notre jeu, ça va le faire », estime-t-il.

Arnaud Jaquet : « Je crois en cette équipe, on va aller chercher ce dernier point. »

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Déplacement difficile

Un élément ne penche cependant pas du côté du HC La Chaux-de-Fonds avant cet ultime duel : les Abeilles restent sur deux défaites à la Lonza Arena de Viège. Des revers lors desquels la formation des Mélèzes a même semblé dépassée par moments. « Il faut aller là-bas avec de la confiance. Et si on joue à notre niveau, on est vraiment dur à battre », rassure le directeur sportif Loïc Burkhalter.

Loïc Bukhalter : « Beaucoup d’équipes aimeraient être à notre place. »

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Ce duel final entre Viège et le HC La Chaux-de-Fonds est programmé à 19h45 en Valais. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 19h30. /cbs-gjo


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

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