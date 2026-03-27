Le HCC peut encore rêver d’une finale

Une place en finale ou une fin de saison ! Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve Viège vendredi soir pour un acte VII décisif en demi-finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Un rendez-vous aussi attendu que crucial pour les Abeilles qui disputent en Haut-Valais leur premier « septième match » dans une série depuis 2015 et un quart de finale perdu face à Langenthal.





Confiance dans les rangs des Abeilles

Le HC La Chaux-de-Fonds prend la route pour disputer « une véritable finale », comme le souligne l’attaquant des Mélèzes Gilian Kohler. Un match à enjeu que les Abeilles abordent avec le vent dans le dos puisqu’elles ont déjà réussi à sauver leur peau dans cette série mardi soir aux Mélèzes. « Si on garde ce rythme, on peut aller le chercher », note Gilian Kohler.