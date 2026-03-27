Le HCC file en finale au bout du suspense

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 3-2 après prolongations face à Viège vendredi soir lors ...
Le HCC file en finale au bout du suspense

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 3-2 après prolongations face à Viège vendredi soir lors de l’acte VII des demi-finales des play-off de Swiss League. Les Abeilles remportent la série 4–3 et se qualifient pour la finale.

Toms Andersons, auteur du but décisif. (photo : Bertrand Pfaff) Toms Andersons, auteur du but décisif. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds a tenu son rang dans ce match décisif. Dans un acte VII sous haute tension, les hommes de Teppo Kivelä ont su faire la différence pour s’imposer 3-2 après prolongations face à Viège. Solides et appliqués, les Chaux-de-Fonniers ont répondu présent dans les moments clés pour faire basculer la rencontre en leur faveur.

Grâce à ce succès, les Abeilles remportent la série 4-3 et décrochent leur billet pour la finale de Swiss League, où ils affronteront Sierre dès dimanche. Développement suit./fph


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