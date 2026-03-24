Pas le droit à l’erreur pour le HCC

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers se retrouvent sur la sellette : ils sont menés 3-2 dans leur série de demi-finale des play-off de Swiss League face à Viège. Défaite interdite ce mardi à 19h45 aux Mélèzes, sous peine d’être envoyés en vacances forcées.
La victoire ou les vacances : c’est l’enjeu pour le HC La Chaux-de-Fonds lors de l’acte VI des demi-finales des play-off de Swiss League ce mardi soir. Menées 3-2, les Abeilles n’ont plus le droit à l’erreur dans leur série face à Viège.
Après un match complètement raté dimanche, le HCC doit se remobiliser. « On rejoue deux jours après donc on ne peut pas ressasser », estime Jaison Dubois. Le polyvalent chaux-de-fonnier en est sûr : « le HCC n’est pas mort. »
Jaison Dubois : « On sait que c’est un match à mort. »
Le capitaine des Abeilles était aussi très calme ce lundi à l’entraînement. « C’est les play-off, on sait qu’on doit gagner quatre matches et on savait que ce n’allait pas être facile », analyse Toms Andersons. Meilleur compteur du HCC pendant la saison régulière, le Letton n’a inscrit qu’un seul but dans ces séries. « Je ne suis pas satisfait de moi. Et je sais que l’équipe en attend plus de moi », reconnaît le Letton.
Toms Andersons : « Je prends mes responsabilités. »
Conquérants et puissants vendredi dernier aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers n’ont pas eu voix au chapitre dimanche en Haut-Valais. Un problème de consistance qui a poursuivi le HCC tout au long de la saison et que le capitaine peine à expliquer. « On sait qu’on peut très bien jouer, on l’a montré à domicile, mais c’est sûr qu’on doit être plus constant », estime Toms Andersons. Pour le capitaine des Abeilles, ce n’est pas un problème de concentration. « Nous sommes des professionnels, on connaît notre travail », clame-t-il.
« La Chaux-de-Fonds a montré ces dernières années que c’est une équipe qui sait gagner, j’ai confiance ! »
HC La Chaux-de-Fonds – Viège, acte VI des demi-finales des play-off, c’est une rencontre qui commence à 19h45 aux Mélèzes et qui est à vivre en direct sur RTN dès 19h30 en compagnie de Guillaume Joly et de son consultant Adam Hasani. /lgn