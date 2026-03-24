Pas le droit à l’erreur pour le HCC

La victoire ou les vacances : c’est l’enjeu pour le HC La Chaux-de-Fonds lors de l’acte VI des demi-finales des play-off de Swiss League ce mardi soir. Menées 3-2, les Abeilles n’ont plus le droit à l’erreur dans leur série face à Viège.

Après un match complètement raté dimanche, le HCC doit se remobiliser. « On rejoue deux jours après donc on ne peut pas ressasser », estime Jaison Dubois. Le polyvalent chaux-de-fonnier en est sûr : « le HCC n’est pas mort. »