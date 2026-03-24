Le HCC arrache un acte VII

Le HC La Chaux-de-Fonds a répondu présent dans un match à quitte ou double. Dos au mur avant cette rencontre, les hommes de Teppo Kivelä ont livré une prestation solide pour s’imposer 3-2 face à Viège dans l’acte VI des demi-finales des play-off de Swiss League. Concentrées et déterminées, les Abeilles ont su faire la différence dans les moments clés pour rester en vie dans cette demi-finale.

Grâce à ce succès, le HCC revient à 3–3 dans la série et force un acte VII décisif. Un match à suivre en direct sur RTN vendredi dès 19h30. Développement suit./fph