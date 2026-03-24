Le HCC arrache un acte VII

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 3-2 face à Viège mardi soir aux Mélèzes lors de l’acte ...
Le HCC arrache un acte VII

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 3-2 face à Viège mardi soir aux Mélèzes lors de l’acte VI des demi-finales des play-off de Swiss League. La série est désormais à égalité 3–3.

Loïc In-Albon du HC La Chaux-de-Fonds (Photo : Albin Tissier) Loïc In-Albon du HC La Chaux-de-Fonds (Photo : Albin Tissier)

Le HC La Chaux-de-Fonds a répondu présent dans un match à quitte ou double. Dos au mur avant cette rencontre, les hommes de Teppo Kivelä ont livré une prestation solide pour s’imposer 3-2 face à Viège dans l’acte VI des demi-finales des play-off de Swiss League. Concentrées et déterminées, les Abeilles ont su faire la différence dans les moments clés pour rester en vie dans cette demi-finale.

Grâce à ce succès, le HCC revient à 3–3 dans la série et force un acte VII décisif. Un match à suivre en direct sur RTN vendredi dès 19h30. Développement suit./fph


 

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