Le HCC boit la tasse à Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds se retrouve désormais sous pression en demi-finale des play-off de Swiss League. Les Abeilles se sont inclinées 5-1 contre Viège lors de l’acte 5 dimanche soir à la Lonza Arena et se retrouvent désormais menées 3-2 dans cette série au meilleur des sept. Pour éviter de se retrouver en vacances, le HCC a l’obligation de s’imposer mardi soir lors d’un sixième acte décisif. Développement suit. /jsc