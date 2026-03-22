Le HCC boit la tasse à Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 5-1 face à Viège dimanche soir lors de l’acte 5 des demi-finales ...
Le HCC boit la tasse à Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 5-1 face à Viège dimanche soir lors de l’acte 5 des demi-finales des play-offs de Swiss League.

Teppo Kivelä Coach du HC La Chaux-de-Fonds (Photo : Albin Tissier) Teppo Kivelä Coach du HC La Chaux-de-Fonds (Photo : Albin Tissier)

Le HC La Chaux-de-Fonds se retrouve désormais sous pression en demi-finale des play-off de Swiss League. Les Abeilles se sont inclinées 5-1 contre Viège lors de l’acte 5 dimanche soir à la Lonza Arena et se retrouvent désormais menées 3-2 dans cette série au meilleur des sept. Pour éviter de se retrouver en vacances, le HCC a l’obligation de s’imposer mardi soir lors d’un sixième acte décisif. Développement suit. /jsc


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