Un match crucial attend le HCC

Égaliser ou se retrouver dos au mur. Le HC La Chaux-de-Fonds est à la croisée des chemins en play-off de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles reçoivent Viège ce vendredi dès 19h45 pour l’acte IV des demi-finales. Menés 2-1 dans cette série au meilleur des sept matches, les joueurs des Mélèzes doivent s’imposer s’ils ne veulent pas offrir trois pucks de finale aux Valaisans.

Face à l’enjeu de cette rencontre, les Chaux-de-Fonniers restent confiants. « On sait ce qu’on doit faire. Il faut jouer notre jeu, comme lors des dernières minutes à Viège et avoir le couteau entre les dents », explique le défenseur du HCC Arnaud Jaquet. « Si on patine fort, vite et qu’on reste compact dans notre zone, on a de bonnes chances de gagner ce match », abonde son coéquipier Tim Grossniklaus.