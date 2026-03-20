Un match crucial attend le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Viège ce vendredi soir pour l’acte IV des demi-finales des play-off de Swiss League. Après deux défaites, les hockeyeurs des Mélèzes doivent s’imposer pour revenir à la hauteur des Valaisans dans cette série.
Égaliser ou se retrouver dos au mur. Le HC La Chaux-de-Fonds est à la croisée des chemins en play-off de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles reçoivent Viège ce vendredi dès 19h45 pour l’acte IV des demi-finales. Menés 2-1 dans cette série au meilleur des sept matches, les joueurs des Mélèzes doivent s’imposer s’ils ne veulent pas offrir trois pucks de finale aux Valaisans.
Face à l’enjeu de cette rencontre, les Chaux-de-Fonniers restent confiants. « On sait ce qu’on doit faire. Il faut jouer notre jeu, comme lors des dernières minutes à Viège et avoir le couteau entre les dents », explique le défenseur du HCC Arnaud Jaquet. « Si on patine fort, vite et qu’on reste compact dans notre zone, on a de bonnes chances de gagner ce match », abonde son coéquipier Tim Grossniklaus.
Tim Grossniklaus : « C’est important pour nous de réaliser une grosse performance. »
Contrer le système valaisan
Face au champion en titre, les Abeilles savent qu’elles devront réaliser un match plein pour s'imposer. « C’est une équipe d’expérience, très stable défensivement », note l’ancien Viègeois Tom Grossniklaus. « À nous de trouver les solutions pour gagner cette série », ajoute le défenseur.
Une autre donnée importante pourrait commencer à entrer en ligne de compte dans cette demi-finale : la fatigue de l’arrière-garde valaisanne. En effet, depuis le début de la série, Viège tourne à six défenseurs et le capitaine de l’équipe, Daniel Eigenmann, a par exemple joué plus de 30 minutes en moyenne. « Il faut qu’on utilise notre jeu physique pour les fatiguer encore davantage », lance Arnaud Jaquet.
Arnaud Jaquet : « On a tendance à trop réfléchir pour éviter les erreurs, mais c’est le meilleur moyen d’en faire ! »
Ce duel entre le HC La Chaux-de-Fonds et Viège, acte IV des demi-finales des play-off de Swiss League de hockey sur glace, c’est ce vendredi soir dès 19h45. Un match à suivre sur RTN dès 19h30 avec Vincent Costet et son consultant Hervé Anderegg. /gjo