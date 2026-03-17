Une seconde défaite d’affilée qui fait mal

Les Abeilles rentrent bredouilles de la Lonza Arena. Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas trouvé la solution face à Viège et s’est incliné 3-2 lors de l’acte 3 des demi-finales des play-off de Swiss League. Une défaite qui fait mal, en plus de confirmer l’avantage de la glace pour les Haut-Valaisans, les hockeyeurs Chaux-de-Fonniers sont désormais menés 2-1 dans cette série au meilleur des sept matchs. Rendez-vous vendredi pour l’acte 4 aux Mélèzes où la victoire sera nécessaire pour ne pas se faire distancer. Développement suit. /jsc