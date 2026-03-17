Le HCC en mission commando à Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds dispute ce mardi à Viège le troisième match de sa demi-finale des play-off ...
Le HCC en mission commando à Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds dispute ce mardi à Viège le troisième match de sa demi-finale des play-off de Swiss League (19h45). C'est désormais un partout dans la série. Après une défaite en prolongations dimanche, les Abeilles tenteront de reprendre la main en Haut-Valais. 

Gilian Kohler du HC La Chaux-de-Fonds ne dramatise pas. (Photo : Bertrand Pfaff.) Gilian Kohler du HC La Chaux-de-Fonds ne dramatise pas. (Photo : Bertrand Pfaff.)

Le HC La Chaux-de-Fonds connaît ses forces. Le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises affronte Viège dans le 3e acte de sa demi-finale des play-off de Swiss League, ce mardi à 19h45 à la Lonza Arena. Dimanche aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés 3-2 après deux prolongations dans le deuxième acte, permettant aux Haut-Valaisans de revenir à 1-1 dans cette série au meilleur des sept matches. Une défaite frustrante, mais l’attaquant chaux-de-fonnier Gilian Kohler ne dramatise pas : « C'est des play-off, c'est un match après l'autre. » 

Pour l’emporter ce mardi, les Abeilles devront faire preuve de davantage de justesse devant la cage afin de prendre le large et éviter de se faire rejoindre au score, comme cela a été le cas dimanche. Malgré tout, Gilian Kohler estime qu’il ne faut pas tout changer. « On a une philosophie de jeu, on la suit, on ne regarde pas forcément trop l'adversaire. On connaît nos qualités, on sait aussi être patients. On doit continuer là-dessus et gagner ce prochain match », explique-t-il. Gilian Kohler : « On prend match après match et on verra bien. 

Gilian Kohler : « On prend match après match et on verra bien. »

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Au niveau tactique, même si le HCC a sa « philosophie de jeu », notre consultant Marc Gaudreault suggère, lui, une nouvelle approche : « Je pense qu'on devrait attendre et jouer les contres. À force d'aller en zone offensive et de mettre beaucoup d'énergie, on se fatigue un peu et on n'arrive pas à concrétiser les occasions. La Chaux-de-Fonds devrait être un petit peu plus patient, capitaliser sur les erreurs et essayer de marquer sur des contre-attaques. »Une manière de faire qui n’est pas dans les habitudes des hommes de Teppo Kivelä, mais qui pourrait « surprendre Viège », selon Marc Gaudreault.

Marc Gaudreault : « Il faudrait capitaliser avec les artificiers du HCC. »

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Viège – HCC, acte III : une rencontre à vivre en direct ce mardi sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Darryl Jeanneret. /yca


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