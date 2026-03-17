Le HCC en mission commando à Viège

Le HC La Chaux-de-Fonds connaît ses forces. Le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises affronte Viège dans le 3e acte de sa demi-finale des play-off de Swiss League, ce mardi à 19h45 à la Lonza Arena. Dimanche aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés 3-2 après deux prolongations dans le deuxième acte, permettant aux Haut-Valaisans de revenir à 1-1 dans cette série au meilleur des sept matches. Une défaite frustrante, mais l’attaquant chaux-de-fonnier Gilian Kohler ne dramatise pas : « C'est des play-off, c'est un match après l'autre. »

Pour l’emporter ce mardi, les Abeilles devront faire preuve de davantage de justesse devant la cage afin de prendre le large et éviter de se faire rejoindre au score, comme cela a été le cas dimanche. Malgré tout, Gilian Kohler estime qu’il ne faut pas tout changer. « On a une philosophie de jeu, on la suit, on ne regarde pas forcément trop l'adversaire. On connaît nos qualités, on sait aussi être patients. On doit continuer là-dessus et gagner ce prochain match », explique-t-il. Gilian Kohler : « On prend match après match et on verra bien.