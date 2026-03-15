Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à enchaîner après son succès lors du premier acte. Devant 5067 spectateurs aux Mélèzes, les hommes de Teppo Kivelä se sont inclinés 3-2 après prolongations face à une équipe de Viège efficace dans les moments clés. Malgré plusieurs bonnes séquences, les Abeilles ont manqué de réalisme et voient les Valaisans revenir à hauteur dans cette demi-finale. Développement suit./fph
Viège égalise dans la série face au HCC
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 3-2 après prolongations contre Viège dimanche aux Mélèzes ...
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