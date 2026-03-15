Viège égalise dans la série face au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à enchaîner après son succès lors du premier acte. Devant 5067 spectateurs aux Mélèzes, les hommes de Teppo Kivelä se sont inclinés 3-2 après prolongations face à une équipe de Viège efficace dans les moments clés. Malgré plusieurs bonnes séquences, les Abeilles ont manqué de réalisme et voient les Valaisans revenir à hauteur dans cette demi-finale. Développement suit./fph