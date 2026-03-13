Le HCC réussi son entrée en demi-finale

Victoire précieuse pour les Abeilles à l’extérieur vendredi soir. Le HC La Chaux-de-Fonds a battu Viège 4-1 à la Lonza Arena lors du premier acte des demi-finales des play-off de Swiss League. Les hockeyeurs Chaux-de-Fonniers récupèrent l’avantage de la glace et mènent désormais 1-0 dans cette série au meilleur des sept matchs qui les opposent aux Haut-Valaisans. Une bonne entame qui devra être confirmée dimanche aux Mélèzes lors de l’acte 2. Développement suit. /jsc