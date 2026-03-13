HCC-Viège, un duel de champions

Une nouvelle bataille attend le HC La Chaux-de-Fonds. Dès ce vendredi soir, les Abeilles défient Viège en demi-finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Une série au meilleur des sept matches entre les deux derniers champions de deuxième division, et les deux seuls prétendants à une potentielle promotion. Présentation d’un duel qui s’annonce palpitant.





Duel équilibré

A quelques heures du premier affrontement de cette série, il semble bien difficile de dégager un favori dans cette demi-finale. La Chaux-de-Fonds a certes remporté trois des cinq duels disputés entre les deux formations depuis le début de l’exercice, mais les Abeilles ont terminé derrière les Valaisans au classement final de la saison régulière. « Les deux équipes sont très proches », appuie le directeur sportif du HCC, Loïc Burkhalter. « Ce sont des détails ou des faits de jeu qui vont faire la différence », anticipe-t-il.