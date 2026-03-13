HCC-Viège, un duel de champions

Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve Viège dès vendredi en demi-finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Sacré en 2023 et en 2024, le HCC fait face au champion en titre dans une série qui promet beaucoup.
Une nouvelle bataille attend le HC La Chaux-de-Fonds. Dès ce vendredi soir, les Abeilles défient Viège en demi-finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Une série au meilleur des sept matches entre les deux derniers champions de deuxième division, et les deux seuls prétendants à une potentielle promotion. Présentation d’un duel qui s’annonce palpitant.
Duel équilibré
A quelques heures du premier affrontement de cette série, il semble bien difficile de dégager un favori dans cette demi-finale. La Chaux-de-Fonds a certes remporté trois des cinq duels disputés entre les deux formations depuis le début de l’exercice, mais les Abeilles ont terminé derrière les Valaisans au classement final de la saison régulière. « Les deux équipes sont très proches », appuie le directeur sportif du HCC, Loïc Burkhalter. « Ce sont des détails ou des faits de jeu qui vont faire la différence », anticipe-t-il.
Loïc Burkhalter : « On va tout faire pour passer ce tour. »
En quête de constance
Au milieu d’innombrables paramètres qui pourraient faire la différence dans cette série, le HC La Chaux-de-Fonds a bien conscience que l’une des clés de cette demi-finale réside dans la régularité de son niveau de jeu. Cette saison, les hommes de Teppo Kivelä ont en effet soufflé le chaud et le froid. Une réalité encore d’actualité en quart de finale des play-off face à Coire dans une série finalement remportée 4-2. « La constance est quelque chose qu’on doit encore travailler », concède l’attaquant du HCC Gilian Kohler. « Mais le plus important est de commencer cette demi-finale avec un bon premier match, de la force et de la vitesse », ajoute le joueur des Mélèzes.
Gilian Kohler : « On doit se concentrer sur notre jeu et y aller à fond dès le début. »
Viège en « outsider »
Du côté des Valaisans, qui ont sorti Bâle 4-2 au tour précédent, on se méfie de la force offensive du HC la Chaux-de-Fonds. « C’est une équipe avec d’excellentes individualités », souligne Kévin Hecquefeuille, coach adjoint du HC Viège. Le champion en titre laisse volontiers l’étiquette de favoris aux Abeilles. « Chaux-de-Fonds reste le favori de ce championnat, même si on est champion, nous restons outsiders. C’est un gros challenge et il faudra être prêt », confirme le Français.
Kévin Hecquefeuille : « On s’attend à une belle bataille. »
Le HC La Chaux-de-Fonds attaque cette demi-finale avec un effectif presque complet. Selon le directeur sportif Loïc Burkhalter, seuls Evgenï Chiriaev, blessé, et Loïc In-Albon, suspendu, manqueront à l’appel vendredi soir à Viège pour l’acte I de cette demi-finale des play-off. Un match que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 19h30. /gjo