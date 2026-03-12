Star Chaux-de-Fonds perd la finale d’un cheveu

Défaite 3-2 après prolongations pour Star Chaux-de-Fonds mercredi soir dans le match décisif ...
Star Chaux-de-Fonds perd la finale d’un cheveu

Défaite 3-2 après prolongations pour Star Chaux-de-Fonds mercredi soir dans le match décisif de la finale romande de 2e ligue de hockey sur glace face à Bulle.

Le HC Star Chaux-de-Fonds n'est pas parvenu à s'imposer. (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC Star Chaux-de-Fonds n'est pas parvenu à s'imposer. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le titre de champion romand de 2e ligue de hockey sur glace échappe à Star Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois s’est incliné mercredi soir sur glace fribourgeoise face au HC Bulle-La Gruyère. Une défaite qui ne s’est pas jouée à grand-chose, puisque les Stelliens ont perdu 3-2 après prolongations. 

Après un premier tiers stérile de part et d’autre au niveau des buts, c’est Fabien Schneider qui a ouvert le score pour le compte de Star dans la deuxième période, mais Bulle est parvenu à égaliser. Alexandre Brechbühler a alors creusé à nouveau l’écart dans le dernier tiers, mais là aussi les Fribourgeois sont parvenus à recoller au score. Le match s’est joué dans les prolongations et à ce jeu-là, c’est Bulle qui a marqué le but victorieux. Star Chaux-de-Fonds s’incline donc 2-1 dans la série. Quant à Bulle, il va disputer des confrontations en vue d’obtenir le titre national face aux autres champions régionaux de 2e ligue, l’EV Dielsdorf-Niederhasli et l’EHC Zunzgen-Sissach. /jhi


