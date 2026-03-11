Le HCC engage Santiago Näf

Le HC La Chaux-de-Fonds se renforce en vue de la saison prochaine. Le club de Swiss League ...
Le HCC engage Santiago Näf

Le HC La Chaux-de-Fonds se renforce en vue de la saison prochaine. Le club de Swiss League de hockey sur glace a engagé l’attaquant suisse de 23 ans pour les deux prochains exercices.

Santiago Näf (à gauche) avec le maillot du HC Coire, au duel avec David Eugster du HC La Chaux-de-Fonds lors de l'acte I des quarts de finale des play-off (Photo archives : Albin Tissier). Santiago Näf (à gauche) avec le maillot du HC Coire, au duel avec David Eugster du HC La Chaux-de-Fonds lors de l'acte I des quarts de finale des play-off (Photo archives : Albin Tissier).

Le HCC prépare la saison prochaine. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce mercredi l’engagement de Santiago Näf. L’attaquant de 23 ans a signé pour les deux prochaines saisons avec le club des Mélèzes.

Santiago Näf jouait cette saison avec le HC Coire en Swiss League de hockey sur glace, formation que les Abeilles viennent d’éliminer en quart de finale des play-off. Il s’est d’ailleurs illustré dans cette série en inscrivant trois points en six rencontres. Formé au CP Berne, il a rejoint la première équipe à 19 ans où il a disputé ses premiers matches en National League. Par la suite, l’Alémanique a évolué au plus haut niveau avec Fribourg-Gottéron et Zoug, tout en poursuivant sa progression en Swiss League dans le cadre de prêt. Il a ainsi porté les couleurs du HC Bâle durant trois saisons avant de rejoindre les Grisons.

Dans le communiqué de presse publié par le HCC, le directeur sportif Loïc Burkhalter précise que « Santiago est un joueur qui travaille dur et qui apporte beaucoup d’intensité dans le jeu. Il a aussi des qualités offensives qu’il a montrées lors de la série de playoffs contre nous. » /comm-jpp 


