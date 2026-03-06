Le HCC bat Coire et s’offre deux pucks de demi-finale

Le HC La Chaux-de-Fonds a mis la deuxième vitesse vendredi soir lors du cinquième acte des quarts de finale des play-off de Swiss League. Après plusieurs sorties peu convaincantes, les Abeilles ont signé une victoire avec la manière en battant Coire 6-3 devant 3800 spectateurs à la patinoire des Mélèzes. Toms Andersons et ses coéquipiers mènent désormais 3-2 dans cette série au meilleur des sept matches et peuvent se qualifier pour les demi-finales dimanche déjà lors du prochain acte au Thomas Domenig Stadion. Développement suit/lre