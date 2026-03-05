Loïc In-Albon suspendu quatre matches

Loïc In-Albon ne rechaussera peut-être plus les patins cette saison. Le défenseur du HC La Chaux-de-Fonds a écopé d’une suspension de quatre matches. La décision a été rendue ce jeudi matin. Une sanction qui fait suite à un coup de crosse « dans le cou de son adversaire » lors du match de quart de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace le dimanche 1er mars. Loïc In-Albon devra également s’acquitter d’une amende de 1'950 francs pour ce geste.

Reste qu’avec cette suspension, le Chaux-de-Fonnier ne pourra plus jouer dans la série de play-off face à Coire, puisqu’il ne reste que trois matches à disputer au maximum. /comm-gjo