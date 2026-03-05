Loïc In-Albon suspendu quatre matches

Le défenseur du HC La Chaux-de-Fonds écope de quatre matches de suspension pour avoir donné ...
Loïc In-Albon suspendu quatre matches

Le défenseur du HC La Chaux-de-Fonds écope de quatre matches de suspension pour avoir donné un coup de crosse à la tête d’un joueur de Coire dimanche dernier lors de l’acte III des quarts de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace.

Loïc In-Albon ne jouera plus contre Coire en quart de finale des play-off de Swiss League.  Loïc In-Albon ne jouera plus contre Coire en quart de finale des play-off de Swiss League. 

Loïc In-Albon ne rechaussera peut-être plus les patins cette saison. Le défenseur du HC La Chaux-de-Fonds a écopé d’une suspension de quatre matches. La décision a été rendue ce jeudi matin. Une sanction qui fait suite à un coup de crosse « dans le cou de son adversaire » lors du match de quart de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace le dimanche 1er mars. Loïc In-Albon devra également s’acquitter d’une amende de 1'950 francs pour ce geste.

Reste qu’avec cette suspension, le Chaux-de-Fonnier ne pourra plus jouer dans la série de play-off face à Coire, puisqu’il ne reste que trois matches à disputer au maximum. /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

Rubriques du dossier
Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Programme de soutien avec les anciens du HCC

Programme de soutien avec les anciens du HCC

Le HCC boit la tasse face à Coire 

Le HCC boit la tasse face à Coire 

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Actualités suivantes

Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 05.03.2026 - 07:15

Young Sprinters se trouve à un match du gouffre

Young Sprinters se trouve à un match du gouffre

Hockey    Actualisé le 05.03.2026 - 06:47

Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 16:13

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 08:25

Articles les plus lus

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 06:50

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 08:25

Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 16:13

Young Sprinters se trouve à un match du gouffre

Young Sprinters se trouve à un match du gouffre

Hockey    Actualisé le 05.03.2026 - 06:47

Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Hockey    Actualisé le 03.03.2026 - 16:45

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 06:50

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 08:25

Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 16:13

NHL: Lian Bichsel marque deux fois

NHL: Lian Bichsel marque deux fois

Hockey    Actualisé le 03.03.2026 - 08:13

HC Davos: Luca Hollenstein ne jouera plus cette saison

HC Davos: Luca Hollenstein ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 03.03.2026 - 11:57

Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri

Hockey    Actualisé le 03.03.2026 - 16:45

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Soirée noire à Coire : le HCC balayé 7-2

Hockey    Actualisé le 04.03.2026 - 06:50