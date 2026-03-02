Programme de soutien avec les anciens du HCC

À l’occasion des 30 ans de la montée historique de la saison 1995–1996, le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce lundi le lancement officiel de ProMotion1996. Ce nouveau programme stratégique est destiné à valoriser ce passé fondateur… au service de l’avenir du club. ProMotion1996 est une initiative portée par les anciens joueurs de la saison 1995–1996, motivés à transformer l’élan et l’esprit de cette génération en une force active au bénéfice du HCC d’aujourd’hui et de demain. ProMotion1996 a pour vision de construire, avec des partenaires engagés, les conditions d’une ambition sportive durable — avec, à terme, la capacité de viser et de tenir le niveau National League. Sa mission : élargir le réseau du club au-delà de ses cercles habituels et transformer de nouvelles connexions en soutiens concrets et durables. L’initiative s’adresse volontairement à des industriels, entrepreneurs et investisseurs hors canton, afin d’ouvrir des accès nationaux et de renforcer le rayonnement du HCC à l’échelle suisse, et s’appuie pour cela sur deux piliers complémentaires. Il s’agit des Ambassadeurs1996, soit d’anciens joueurs et personnalités proches du club, et des Entrepreneurs1996 : des dirigeants et industriels — en particulier hors canton — mobilisés pour développer de nouveaux partenariats. /comm-mne