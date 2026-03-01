Le HC Star Chaux-de-Fonds remporte sa finale

Les Stelliens ont remporté ce samedi le quatrième acte de la finale des play-off de 2e ligue ...
Le HC Star Chaux-de-Fonds remporte sa finale

Les Stelliens ont remporté ce samedi le quatrième acte de la finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace en battant Moutier 3-2 après prolongation. Ils remportent donc leur série 3-1 face aux Jurassiens.

Esteban Willemin, en forme, a inscrit deux buts ce soir (Photo d'archive : Bertrand Pfaff).  Esteban Willemin, en forme, a inscrit deux buts ce soir (Photo d'archive : Bertrand Pfaff). 

Le HC Star Chaux-de-Fonds vainqueur au bout du suspense. Les Stelliens se sont imposés 3-2 ce samedi à la patinoire des Mélèzes face à Moutier lors du quatrième acte de la finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Devant 153 spectateurs, les hockeyeurs de la Métropole horlogère ont d’abord été menés au score, avant d’égaliser durant le deuxième tiers-temps par Esteban Willemin. En forme, le Chaux-de-Fonnier a doublé la mise dès l’entame du troisième tiers-temps. Tenaces, les hockeyeurs jurassiens sont venus arracher les prolongations en ramenant le score à 2-2 à quelques minutes du terme de la partie. La décision s’est donc faite en prolongation grâce à l’avant-centre du HC Star Chaux-de-Fonds, Loïc Pecaut, assisté par Johann Duplan, auteur de trois passes décisives ce soir.

Le HC Star Chaux-de-Fonds fait donc un pas de plus vers la promotion en 1re ligue. Il devra pour ce faire remporter son prochain duel face au HC Bulle-La Gruyère, vainqueur de la finale des play-off du groupe 6 de 2e ligue. / Ave 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.03.2026 - 07:01

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 07:15

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Articles les plus lus

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 06:57

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 07:15

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 11:00

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 06:57

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 07:15

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 08:17

Le HCC retrouve une équipe « avec beaucoup de talents »

Le HCC retrouve une équipe « avec beaucoup de talents »

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 11:00

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 06:57