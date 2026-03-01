Le HC Star Chaux-de-Fonds remporte sa finale

Le HC Star Chaux-de-Fonds vainqueur au bout du suspense. Les Stelliens se sont imposés 3-2 ce samedi à la patinoire des Mélèzes face à Moutier lors du quatrième acte de la finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Devant 153 spectateurs, les hockeyeurs de la Métropole horlogère ont d’abord été menés au score, avant d’égaliser durant le deuxième tiers-temps par Esteban Willemin. En forme, le Chaux-de-Fonnier a doublé la mise dès l’entame du troisième tiers-temps. Tenaces, les hockeyeurs jurassiens sont venus arracher les prolongations en ramenant le score à 2-2 à quelques minutes du terme de la partie. La décision s’est donc faite en prolongation grâce à l’avant-centre du HC Star Chaux-de-Fonds, Loïc Pecaut, assisté par Johann Duplan, auteur de trois passes décisives ce soir.

Le HC Star Chaux-de-Fonds fait donc un pas de plus vers la promotion en 1re ligue. Il devra pour ce faire remporter son prochain duel face au HC Bulle-La Gruyère, vainqueur de la finale des play-off du groupe 6 de 2e ligue. / Ave