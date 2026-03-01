Le HC La Chaux-de-Fonds dominé par le HC Coire

Les abeilles battues 4-2 dimanche face au HC Coire en quart de finale des play-off de Swiss League
HCC (Photo : Bertrand Pfaff)
Le HC La Chaux-de-Fonds mène 2-1 en quart de finale de Swiss League de hockey sur glace. Devant plus de 4000 spectateurs, ils ont perdu le 3ème acte dimanche soir face au HC Coire. Acte 4 mardi dans les Grisons. Développement suit. Jla
