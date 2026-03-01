Le HC La Chaux-de-Fonds dominé par le HC Coire

Les abeilles battues 4-2 dimanche face au HC Coire en quart de finale des play-off de Swiss ...
Le HC La Chaux-de-Fonds dominé par le HC Coire

Les abeilles battues 4-2 dimanche face au HC Coire en quart de finale des play-off de Swiss League

HCC (Photo : Bertrand Pfaff) HCC (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds mène 2-1 en quart de finale de Swiss League de hockey sur glace. Devant plus de 4000 spectateurs, ils ont perdu le 3ème acte dimanche soir face au HC Coire. Acte 4 mardi dans les Grisons. Développement suit. Jla


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le HC Star Chaux-de-Fonds remporte sa finale

Le HC Star Chaux-de-Fonds remporte sa finale

Hockey    Actualisé le 01.03.2026 - 14:14

Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.03.2026 - 07:01

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 07:15

Articles les plus lus

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 07:15

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.03.2026 - 07:01

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 06:57

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Young Sprinters se prend une claque d'entrée

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 07:15

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Le HCC retrouve une équipe « avec beaucoup de talents »

Le HCC retrouve une équipe « avec beaucoup de talents »

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 10:00

Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Play-out de la peur pour Neuchâtel Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 11:00

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 06:57