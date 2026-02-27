Le HCC retrouve une équipe « avec beaucoup de talents »

Le HC La Chaux-de-Fonds retrouve Coire ce vendredi pour l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Mais la tâche ne sera pas facile face à des Grisons revanchards.
Le HC La Chaux-de-Fonds veut faire le break. Le club des Mélèzes se rend à Coire ce vendredi soir pour le compte de l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Après avoir remporté le premier duel de cette série, les Abeilles espèrent creuser l’écart dans cette confrontation au meilleur des sept matches. Mais il faudra pour cela prendre la mesure d’une équipe grisonne qui a soif de revanche, comme le souligne le défenseur fribourgeois de Coire, Nathan Cantin : « Lors du premier match, on a mal commencé, on était un peu nerveux. Mais on a montré durant toute la saison qu’on était une équipe forte à la maison. »
Nathan Cantin : « Depuis le début de la saison, on sait qu’on a une équipe pour jouer assez haut dans ce championnat. »
La fougue de la jeunesse
Après une fin de saison « canon », le HC Coire a terminé la saison régulière à la 5e place, à seulement deux points du 2e rang. Une sacrée performance pour l’équipe grisonne, coachée par Reto Von Arx et qui évolue sans l’apport de joueurs étrangers. « Je pense que physiquement, au niveau du cardio, on est vraiment l’une des meilleures équipes de la ligue », lance Nathan Cantin.
« On peut vraiment forcer pendant 60 minutes, c’est l’une de nos forces. »
Cette rencontre entre Coire et le HC La Chaux-de-Fonds est programmée ce vendredi soir à 20h dans les Grisons. Une partie à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 19h45. /gjo