Le HCC retrouve une équipe « avec beaucoup de talents »

Le HC La Chaux-de-Fonds veut faire le break. Le club des Mélèzes se rend à Coire ce vendredi soir pour le compte de l’acte II des quarts de finale des play-off de Swiss League de hockey sur glace. Après avoir remporté le premier duel de cette série, les Abeilles espèrent creuser l’écart dans cette confrontation au meilleur des sept matches. Mais il faudra pour cela prendre la mesure d’une équipe grisonne qui a soif de revanche, comme le souligne le défenseur fribourgeois de Coire, Nathan Cantin : « Lors du premier match, on a mal commencé, on était un peu nerveux. Mais on a montré durant toute la saison qu’on était une équipe forte à la maison. »