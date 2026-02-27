Le HC La Chaux-de-Fonds fait le break

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 3-1 à Coire dans l’acte 2 des quarts de finale des play-off ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 3-1 à Coire dans l’acte 2 des quarts de finale des play-off de Swiss League vendredi soir. Il mène désormais 2-0 dans la série. 

Janik Loosli du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Janik Loosli du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Déplacement réussi dans les Grisons pour le HC La Chaux-de-Fonds, vendredi soir, lors de l’acte 2 des quarts de finale des play-offs de Swiss League. Les Abeilles se sont imposées 3-1 face à Coire à la patinoire Thomas Domenig. Les Chaux-de-Fonniers mènent désormais 2-0 dans cette série au meilleur des sept. Développement suit. /jsc


 

