Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Ce n’est formellement pas une nouvelle saison qui commence, mais c’est bien son moment chaud qui débute : le HC La Chaux-de-Fonds entame les play-off de Swiss League de hockey sur glace ce mardi à la patinoire des Mélèzes. Il en découdra avec Coire dans une série au meilleur des sept.

Quatrième de la saison régulière, le HCC a atteint son objectif sportif, sur le fil et sans éclat. Il paraitrait bien incongru de s’en gargariser. Le public a aussi fait part de son insatisfaction par rapport à la pauvreté du spectacle présenté par moment : « Tout n’est pas à jeter. C’est clair qu’il y a eu des matches où l’on attendait mieux et où l’équipe est passée à côté », relativise le président Olivier Calame. « Mais après, la vox populi, vous savez, nous avons en moyenne 3'000 spécialistes dans les tribunes, sans parler des réseaux sociaux. On fera les comptes à la fin de la saison. »





Licenciement légitimé

Intervenu en janvier, le licenciement de l’entraîneur Louis Matte a aussi suscité son lot de mécontentement parmi les supporters chaux-de-fonniers. Sous la direction de son successeur, Teppo Kivela, le HCC a enchaîné quatre victoires, ainsi qu’un succès en Coupe de Suisse. Le choc psychologique a eu son effet, mais pas longtemps. C’est souvent le cas dans ce genre de situation, le soufflé est vite retombé. Olivier Calame nuance et légitime toujours ce changement d’entraîneur : « Il n’y a aucun regret par rapport à cette décision. Il y a eu une réaction de l’équipe. Et je pense, sans chercher d’excuses, qu’il y a obligatoirement un petit relâchement après la victoire en Coupe. On a déjà pu le constater la saison dernière. »