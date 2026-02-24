Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Le HC La Chaux-de-Fonds entame les play-off de Swiss League ce mardi soir à domicile contre Coire. Le HCC a souvent manqué d’éclat au cours du championnat régulier. Olivier Calame fera le bilan à la fin de la saison.
Ce n’est formellement pas une nouvelle saison qui commence, mais c’est bien son moment chaud qui débute : le HC La Chaux-de-Fonds entame les play-off de Swiss League de hockey sur glace ce mardi à la patinoire des Mélèzes. Il en découdra avec Coire dans une série au meilleur des sept.
Quatrième de la saison régulière, le HCC a atteint son objectif sportif, sur le fil et sans éclat. Il paraitrait bien incongru de s’en gargariser. Le public a aussi fait part de son insatisfaction par rapport à la pauvreté du spectacle présenté par moment : « Tout n’est pas à jeter. C’est clair qu’il y a eu des matches où l’on attendait mieux et où l’équipe est passée à côté », relativise le président Olivier Calame. « Mais après, la vox populi, vous savez, nous avons en moyenne 3'000 spécialistes dans les tribunes, sans parler des réseaux sociaux. On fera les comptes à la fin de la saison. »
Licenciement légitimé
Intervenu en janvier, le licenciement de l’entraîneur Louis Matte a aussi suscité son lot de mécontentement parmi les supporters chaux-de-fonniers. Sous la direction de son successeur, Teppo Kivela, le HCC a enchaîné quatre victoires, ainsi qu’un succès en Coupe de Suisse. Le choc psychologique a eu son effet, mais pas longtemps. C’est souvent le cas dans ce genre de situation, le soufflé est vite retombé. Olivier Calame nuance et légitime toujours ce changement d’entraîneur : « Il n’y a aucun regret par rapport à cette décision. Il y a eu une réaction de l’équipe. Et je pense, sans chercher d’excuses, qu’il y a obligatoirement un petit relâchement après la victoire en Coupe. On a déjà pu le constater la saison dernière. »
En nombre de points et de buts marqués en moyenne par match, le HC La Chaux-de-Fonds s’est montré moins efficace que lors des quatre saisons précédentes, soit avant même l’ère Louis Matte. Et pourtant, sur le papier l’effectif avait plutôt belle allure. Il lui manquait peut-être des étrangers dominants. Le président Olivier Calame livre son analyse à ce propos : « Matthew Boucher est tombé malade avant d’arriver en Suisse. Il marque un but lors de son premier match avec le HCC, puis se déchire les ligaments. C’est la faute à pas de chance. Pour nous, David Lindquist a livré la marchandise. Il nous paraissait difficile de retenir Sondre Olden ; nous n’étions pas sûrs de prolonger son contrat pour la saison prochaine. L’engagement de Sebastian Wännström… ben voilà. Il y a aussi une raison si ce genre de joueurs n’a pas de contrat à ce moment de la saison, en janvier. »
Le rôle de Loïc Burkhalter
Dans les gradins des Mélèzes, les discussions tournent aussi souvent sur l’importance du rôle joué par Loïc Burkhalter, qui porte la triple casquette de directeur technique, entraîneur-assistant et père d’un joueur. Olivier Calame balaie tout reproche à ce propos : « Les rôles ont toujours été très clairs, avec tous les entraîneurs qu’on a eus. Chacun à sa place. Il n’y a pas du tout de malaise. »
Place aux play-off maintenant. L'acte I d'une série au meilleur des sept matches se tient dès ce mardi soir à la patinoire des Mélèzes entre La Chaux-de-Fonds et Coire. À vivre en direct sur RTN dès 19h30 avec Léonard Reichen et son consultant Marc Gaudreault aux commentaires. /mne