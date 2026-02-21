Le HCC conclut la saison régulière par un succès

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 4-0 sur la glace de Winterthour samedi soir lors du dernier ...
Le HCC conclut la saison régulière par un succès

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 4-0 sur la glace de Winterthour samedi soir lors du dernier match de saison régulière en Swiss League de hockey sur glace.

David Lindquist buteur samedi soir. (photo : Bertrand Pfaff) David Lindquist buteur samedi soir. (photo : Bertrand Pfaff)

Mission accomplie pour les hommes de Teppo Kivela. Après une série de quatre défaites, les Abeilles ont livré une prestation sérieuse samedi soir à Winterthour. Elles ont pris les devants à la 37e minute grâce à Sebastian Wannström, avant de creuser l’écart par David Lindquist (47e). Le HCC a ensuite définitivement plié l’affaire dans le dernier tiers avec un troisième but à la 58e minute, puis une quatrième réussite à la 60e pour sceller un succès net et sans appel de 4–0. 

Grâce à cette victoire convaincante, les Chaux-de-Fonniers retrouvent de la confiance au meilleur moment et connaîtront dans la soirée leur adversaire pour les quarts de finale des playoffs. Développement suit / fph


