Le HCC conclut la saison régulière par un succès

Mission accomplie pour les hommes de Teppo Kivela. Après une série de quatre défaites, les Abeilles ont livré une prestation sérieuse samedi soir à Winterthour. Elles ont pris les devants à la 37e minute grâce à Sebastian Wannström, avant de creuser l’écart par David Lindquist (47e). Le HCC a ensuite définitivement plié l’affaire dans le dernier tiers avec un troisième but à la 58e minute, puis une quatrième réussite à la 60e pour sceller un succès net et sans appel de 4–0.

Grâce à cette victoire convaincante, les Chaux-de-Fonniers retrouvent de la confiance au meilleur moment et connaîtront dans la soirée leur adversaire pour les quarts de finale des playoffs. Développement suit / fph